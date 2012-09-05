Большому кораблю — большое плаванье. Следуя этой расхожей истине, берем во внимание только импортные масла. Выбор их, если не огромен, то во всяком случае достаточен.

Моторные масла. Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей продаются по цене $3.5—6 за литр [в зависимости от типа расфасовки, места продажи и др.). Для бензиновых двигателей минеральное масло вязкостью I5W-40 стоит $2.6—4,5 за литр, 10W-40 — $3—6 за литр; полу синтетические масла вязкостью 10W-40 — $4—6 за литр; на вершине качества и, соответственно, цены находится «синтетика». Средняя стоимость — у масел Elf и Isso — $5—7 за литр. Самые дорогие — масла Sfiell и ВР: около $10 эа литр. Трансмиссионные масла оцениваются в $3,5—7 за литр, причем верхи я и граница относится к маслам для автоматических КПП.

Не менее дешевы и консистентные смазки: цена их составляет $3-—5 за 500-граммовую баночку. Цена тормозных жидкостей высшего качества доходит до $10 за литр.

Тем не менее, если уж вы приобрели себе предмет зависти для окружающих, советуем не скупиться па своевременную смену всех технических жидкостей и смазок.