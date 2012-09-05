Болезни мочеполовой и выделительной системы часто носят деликатный характер и требуют оказания своевременного лечения. Патологии урологического характера быстро приобретают хронический характер, значительно снижают качество жизни пациента в период обострения. Немаловажную роль в лечении урологических больных играет урология в Минске, включающая лечение и диагностику заболеваний в санаториях условиях. Мощная и функциональная медицинская база санатория «Юность» позволяет провести комплексное обследование, снизить риск обострения заболевания и нормализовать самочувствие пациентов с заболеваниями урологического профиля.





Показания и противопоказания к лечению

Лечение урологии в санатории «Юность» рекомендовано пациентам с заболеваниями почек, мочевыделительной системы и органов малого таза. Проводимая терапия направлена на устранение:

Недержания мочи;

Пиелонефрита;

Мочекаменной болезни;

Дисфункции сексуальной системы;

Воспалительных заболеваний органов малого таза;

Женское или мужское бесплодие.

Терапия в условиях санаторно-курортного комплекса разрешен только во время ремиссии основного заболевания. Лечебные процедуры в острый период болезни могут привести к осложнениям. Отложить поездку в санаторий необходимо в случае обострения хронических заболеваний. Терапия противопоказана пациентам с онкологией, обструктивной уропатией, гидронефрозом, хронической почечной недостаточностью и туберкулезом.





Симптомы болезней урологического профиля

На развитие патологии указывают следующие симптомы:

Частое мочеиспускание, его затруднение, боли;

Ноющие боли в области поясницы;

Посторонние примеси в моче.

Диагностировать болезни мочевыделительной системы может врач уролог. Для постановки диагноза пациенту необходимо пройти комплексное обследование, включающие лабораторные и инструментальные исследования. После постановки диагноза и снятии острой фазы болезни, врач может порекомендовать отдых в санатории.





Методы лечения

Программа лечения больных урологией составляется индивидуально после проведения осмотра врача и обследования. Тип и количество медицинских процедур зависит от болезни и клинической картины, а также наличия противопоказаний. Урология в санатории «Юность» лечится медикаментозно, а также с применением физиотерапевтических методов, бальнеолечения, грязелечения, приема минеральных ванн, фитотерапии.

Физиотерапия направлена на стимуляцию мышц тазового дна для их укрепления на аппарате Emsella или Авантрон. Приобрести путевку или узнать стоимость платных услуг можно у администратора медицинского центра санатория.



