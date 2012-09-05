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Уроки для специалистов по стратегическому планированию
15 Ноября 2021
Теги: финансы

Если согласиться с тем, что выживание является первоочередной целью фирмы, мы сталкиваемся с большой проблемой. Прибыль с этой точки зрения является не основной целью деятельности компании, а скорее средством обеспечения ее выживания. Или, как сформулировал Питер Друкер. «Прибыль является платой за выживание». Как скрытым чемпионам удается выживать так долго? Назовем основные аспекты, которые, с нашей точки зрения, способствуют выживанию:

• оценка перспектив развития компании не с обычных позиций стратегического планирования, т.е. не на три — пять, или десять лет, а в расчете на поколения;

• высокая последовательность курса на уровне высшего руководства;

• консервативная банковская гарантия на обеспечение обязательств, которая снимает угрозы существованию компании даже в трудные времена и зиждется на отказе от стратегии выжимания максимально возможных темпов роста и краткосрочной максимизации прибыли;

• сопротивление модным теориям менеджмента, и вместо этого ориентация на традиционные ценности;

• упорство в сложных ситуациях, и максимальная приверженность своим рынкам и в тяжелые, и хорошие времена;

• поддержка лояльности сотрудников и высокая ответственность предпринимателя;

• по моему мнению, невозможно определить, что больше способствует выживанию: фокусирование или диверсификация. Для семейных компаний полезным побочным эффектом диверсификации и дробления компании может оказаться возможность разделить бизнес на части, который впоследствии легко передать наследникам.

На данном этапе я намеренно оставляю открытым вопрос о том, следует ли современным компаниям включать (и как включать) такие цели в свои планы. Значим ли вопрос о том, как компании выжить в ближайшие 100 лет, в свете того, что планируется и делается сегодня’ И даже если это так, то, разумеется, остается совсем неясным, что нужно делать сегодня, чтобы обеспечить выживание компании или ее существование через 100 лет. Эти сложные вопросы стоят того, чтобы задуматься над ними, и скрытые чемпионы по- видимому, являются благодатным объектом для углубленных исследований

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