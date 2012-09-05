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Уран Драконыч
11 Декабря 2018
Теги: авто

Питерская фирма Dragon Motor Company, выпускающая на базе «УАЗа» внедорожники Jamp! и Astero, готовится подарить миру еще один эксклюзивный автомобиль. Машина под названием Uran в отличие от своих предшественников, построенных на шасси «УАЗа», получит совершенно оригинальную конструкцию. Тем не менее кузов, по традиции, будет пластиковым.

Полная масса Uran'a составит 3500 кг - еще чуть-чуть, и он попал бы в категорию «С» - но двигатель у него при этом просто ураганный. Турбодизель с промежуточным охлаждением с рабочим объемом 6 литров развивает мощность 200 л.с. при 3200 об/мин и крутящий момент 470 Нм (48 кг/м) при 1500 об/мин. Расход топлива, правда, 15-20 литров на 100 километров, зато бак вмещает 200 литров.

Подвеска у машины независимая двухрычажная, а в качестве упругих элементов применятторсионы - скорее всего от БТР-70. Во всяком случае, создатели Uran’a не скрывают, что используют элементы трансмиссии и подвески этого бронетранспортера. Схема трансмиссии бортовая, центральные редукторы конические с кулачковыми дифференциалами повышенного трения. Пятиступенчатая коробка передач механическая, раздатка двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом. Тормоза барабанные. герметичного исполнения. Дополняют картину чудовищные колеса немыслимого для легкового автомобиля размера 1100x400x21,5. Дорожный просвет составляет 485 мм... Выбираете аксессуары для авто? Загляните в интернет-магазин http://fedorauto.ru. Здесь представлены высококачественные товары по доступным ценам.

Все указывает на то. что мы имеем дело с настоящим транспортером переднего края, хотя официально Uran скромно называется многоцелевым транспортным средством. Питерский монстр предназначен для «перевозки пассажиров и грузов на неограниченные расстояния по любым типам дорог и по бездорожью, в том числе по тяжелому, снежной целине, каменистой местности. песку. Автомобиль способен преодолевать вброд водные префады глубиной до 1 метра, в экстремальных случаях - до 1.8 метра.

Uran находится в стадии разработки. но его создатели уже могут назвать примерную цену - S50 000. Конструкция автомобиля рассчитана на мелкосерийное производство. Не исключено, что несколько десятков в год продавать действительно реально.

 

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тут были комменты. RIP!






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