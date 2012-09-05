Более легальная легализация строительных законов

Поправка также вносит существенные изменения в процесс легализации разрешений на строительство. Введено включить так называемое заведение упрощенная процедура легализации.

В соответствии со ст. 49f раздел 1 Закона, если обнаруживается строительство объекта здания или его части:

1) без требуемого решения о разрешении на строительство или без reformas Barcelona

2) без требуемого уведомления или несмотря на выдвижение возражений на это уведомление - если с момента завершения строительства прошло не менее 20 лет, орган по надзору за строительством должен установить институт упрощенная процедура проверки.

Однако эта процедура не применяется, если до истечения указанного срока было принято решение о приостановлении строительства.



В рамках упрощенной процедуры легализации орган по надзору за строительством налагает на основании решения обязанность представить документы по легализации в течение не менее 60 дней с момента их доставки, что составляет:



декларации о праве распоряжаться имуществом для целей строительства (поданные под уголовную ответственность);

геодезическая инвентаризация строительного объекта;

техническая экспертиза, подготовленная лицом с соответствующей квалификацией здания, с указанием того, является ли техническое состояние здания: а) не представляет угрозы для жизни или здоровья человека, и б) позволяет безопасно использовать здание в соответствии с его текущим или предполагаемым использованием.



Решение о легализации будет основанием для использования здания. В случае «младших» конструкторских библиотек применяется более строгая процедура, которая включает, среди прочего, обязательство оплатить соответствующие сборы за легализацию и reformas baños





Будет ли жизнь лучше?

Подводя итог: поправка содержит ряд интересных положений. Некоторые из них облегчат жизнь, а другие будут иметь противоположный эффект. Конечно, некоторые решения могут регулироваться еще лучше и проще. Время покажет, как новые записи будут работать на практике и какую общую оценку можно сделать из них. Конечно, привыкнуть к изменениям будет сложно. Но нам больше нечего делать, кроме как принять и признать их. В качестве утешения можно добавить, что каждая поправка может быть заменена другой.

Источник: https://1reformas.com/reformas-integrales-barcelona/



