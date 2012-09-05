В штатных режимах Nissan Sunny уверенно реагирует на действия рулевым колесом, а сервоусилитель прекрасно справляется со своими обязанностями, обеспечивая нужное реактивное действие на прямой и в повороте. Правда, при углах отклонения руля более 90—100 градусов реактивное действие падает, вызывая потерю обратной связи. Другое дело — движение с высокими скоростями. Уже на прямой, на хорошей, ровной дороге автомобиль начинает рыскать при скорости чуть выше 130 км/ч. Сама по себе амплитуда отклонений невелика, но в реакциях машины на корректирующие действия появляется какая-то неуверенность; при этом ощутимо возрастает чувствительность к повороту руля и ухудшается реактивное действие. Это рыскание особенно заметно при попадании на единичные неровности, вызывающие различие хода подвески левых и правых колес.

При движении в повороте с повышенными боковыми ускорениями автомобиль так же ведет себя неоднозначно. На входе в поворот проявляется небольшая недостаточная поворачиваемость, а затем, условно говоря, с.середины криволинейного участка, Nissan Sunny начинает ввинчиваться внутрь поворота, что требует коррекции рулевым колесом. Причем на высших передачах это происходит даже при полностью нажатой педали акселератора. Заботитесь о здоровье? Не забывайте употреблять витамины и минералы.

Столкнувшись впервые с этим неприятным явлением, мы, естественно, заинтересовались — как же поведет себя автомобиль в аварийных, нештатных ситуациях, не приведет ли это к растянутому, плохо корректируемому заносу, особенно при сбросе газа? Оказалось, что нет. В предельных режимах упомянутое ввинчивание практически пропадает, а автомобиль вновь демонстрирует вполне нормальную недостаточную поворачиваемость, причем как под тягой, так и без нее.