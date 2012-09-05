Управляемость Nissan Pathfinder в полноприводном варианте на обледенелой поверхности, присыпанной неглубоким (5—7 см) снегом, нас вполне удовлетворила. При движении со скоростью 60—70 км/ч автомобиль уверенно держит дорогу. В «предельном» повороте преобладает проскальзывание передней оси, а склонность к заносу задней оси очень невелика. Даже под действием большой тяговой силы Nissan Pathfinder сопротивляется заносу, а если все-таки он возникает, то легко корректируется. В заднеприводном варианте склонность к заносу возрастает, и борьба с ним осложняется, требуя более интенсивной работы рулем. При движении по голому гладкому льду характер поведения в целом сохранился, но появился резкий глубокий занос (как реакция на сброс газа) в повороте. Коррекция в этом случае требует больших углов поворота руля и подачи топлива. Развитие заноса прекращается, но автомобиль еще довольно долго скользит в поперечном направлении. При этом «вылез» недостаток гидроусилителя, который не обеспечивает необходимого реактивного действия. С другой стороны, если мчащийся по льду автомобиль колесами одной стороны задевает снежный бруствер, то на руль приходят слишком резкие удары. При движении в заднеприводном режиме проходимость мы также оценили высоко.

На дорогах общего пользования, когда не требуется больших углов поворота руля, реактивного действия достаточно. На этот раз погодные условия обеспечили нам почти на всех участках асфальтовое покрытие, и мы отказались от полного привода. На асфальте управляемость нам понравилась. Pathfinder обладает приятной чувствительностью к управлению, устойчив на прямой и в поворотах. А что неприятно удивило, так это «прозрачность» рулевого управления. Все дефекты дороги отзываются на рулевом колесе — выбоины, выступы и прочие жесткие неровности бьют по рукам. Это очень неприятно и к концу поездки здорово утомило. При наличии мощного гидроусилителя это более чем странно, и мы даже заподозрили наличие какой-либо неисправности в предоставленном для испытаний автомобиле.