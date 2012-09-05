К управляемости Lexus GS 300 мы подошли с особым интересом. Машина-то заднеприводная, а на улице зима, скользко. Да, она оснащена антипробуксовочной системой ведущих колес, но насколько эффективно ее действие?

Оказалось, что автомобиль надежно и уверенно чувствует себя на наших дорогах даже зимой. Чувствительность к углу поворота руля и запаздывания оптимальны. При этом реакции автомобиля мягкие, плавные, хорошо прогнозируются. Реактивное действие на руле мы считаем также очень хорошим, как при движении на прямой, так и в повороте. Здесь есть одна интересная особенность. На малых скоростях движения (до 10 км/ч) рулевое колесо вообще вращается безо всякого усилия, обеспечивая легкую парковку автомобиля. Но стоит чуть увеличить скорость, как тут же появляется та самая «сопротивляемость», которая и обеспечивает связь с дорогой. Причем чем выше скорость движения, тем «строже» становится нарастание усилия по углу поворота «баранки». Не знаете где купить автомобиль? Прочитайте отзывы об автосалонах Москвы на moscowdealers.ru и вам будет легко сделать выбор.

При движении в повороте (речь сейчас идет о более- менее сухой дороге) автомобиль демонстрирует небольшую недостаточную поворачиваемость, хорошо реагируя на все управляющие действия. Но проявились и недостатки. При движении с высокими боковыми ускорениями мы столкнулись с сильной поперечной раскачкой кузова, ощутимо мешающей управлению и вселяющей в водителя некоторую неуверенность. Колебания возникают почти сразу после поворота рулевого колеса. Сначала они плавные и не очень заметные, но затем амплитуда начинает увеличиваться, вызывая уже траекторные рысканья автомобиля.

Немного поразмыслив над этим явлением, мы установили его взаимосвязь с работой противобуксовочной системы. Когда она включена, колебания возникают даже при небольших боковых перегрузках. Стоит же нажать кнопочку, выключающую traction control, и все неприятности отодвигаются значительно дальше.« Криминального» в этом ничего нет, и все же от этого явления хотелось бы избавиться.