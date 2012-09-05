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Управление углом опережения зажигания
17 Марта 2020
Теги: авто

В целях обеспечения экономичной работы двигателя а режиме работы, близкой к работе в зоне детонации, в электронных системах управления моментом зажигания применяют датчик детонации с обратной связью, импульс которого через выходной интерфейс вводится в блок управления. Управление углом 6 проводится с учетом детонационной склонности двигателя и октанового числа бензина. При получении импульса датчика о возникновении детонации на каком-либо режиме двигателя блок управления электронной системы (цифровой или микропроцессорной) выдает импульс на снижение угла 0 до значения, при котором детонация отсутствует. Затем по алгоритму, заложенному в программное обеспечение, приближают угол 0 к оптимальному углу.

Применение датчиков детонации с обратной связью позволяет несколько увеличить степень сжатия двигателя, так как сводит к минимальным потерям, связанным с необходимостью занижать угол 0 с целью компенсации производственных отклонений, приводящих к колебаниям фактического значения степени сжатия в различных двигателях и в различных цилиндрах одного двигателя, С помощью этих датчиков решается и проблема учета колебаний фактического октанового числа бензина в эксплуатационных условиях, а также изменения технического состояния или теплового режима двигателя, условий окружающей среды и т. д.

Если при выборе угла 0 стояла бы только задача получения наилучших мощностных и экономических показателей, то ее решение было бы относительно простым, так как оптимальные значения обоих показателей достигаются при одном и том же угле опережения зажигания, т. е. при 0ОПТ. Однако положение сильно осложняется необходимостью выполнения норм на токсичность отработавших газов. Как следует из Увеличение выбросов углеводородов СН происходит в меньшей степени, однако при чрезмерно больших углах 0 из-за появляющихся в некоторых циклах пропусков воспламенения выбросы СН интенсивно возрастают. На выбросы оксида углерода СО угол 0 практически не влияет. Работа двигателя при 0 > 0ОПТ нецелесообразна, так как ухудшаются все его показатели и возрастает вероятность появления детонации. В то же время при 0 < 9ИПТ снижаются выбросы NOr, но ухудшаются мощностные и экономические показатели.


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