На практике установлено, что для оптимального режима работы АСС замедлять движение автомобиля за счет прикрытия дросселя не достаточно. Продолжительные операции преследования впереди идущего транспорта с помощью АСС без необходимости частого вмешательства со стороны водителя возможны лишь при вмешательстве в работу тормозной системы. Торможение без вмешательства водителя обеспечивается программой ESP.

Система АСС допускает только плавное торможение. Экстренное торможение в результате внезапно появляющихся препятствий (например, транспортных средств, резко изменяющих полосу движения), следовательно, невозможно.

Ввод данных

Водитель вводит необходимую скорость движения и желаемый временной интервал (1...2 с).

Отражаемая информация

Водитель должен получать в минимальном объеме следующую информацию: индикация состояния включения; индикация необходимой скорости движения;

индикация желаемого временного интервала движения, выбранного водителем; индикация режима преследования, информирующая водителя о том, действительно ли система контролирует расстояние до впереди идущего транспортного средства.