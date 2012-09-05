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Управление шестиколесными автомобилями
12 Января 2018
Теги: авто

Поскольку для наилучшего управления машиной требуется, чтобы оси всех колес пересекались по одной вертикальной линии, очевидно, что на шестиколесных автомобилях безупречного управления достичь нельзя, потому что оси обеих пар задних колес параллельны между собой. Здесь неизбежно при поворотах будет получаться незначительное скольжение на ходу задних колес; но, как показала практика, если обе ведущих оси достаточно сближены между собой, указанное скольжение бывает меньше чем при широких двойных задних шинах, которые на поворотах при той же самой скорости будут описывать кривые неодинаковых диаметров;

Шимми (колебательное движение управляемых колес). На быстроходных автомобилях с пневматическими шинами низкого давления на практике встречались некоторые затруднения, связанные с явлениями, известными под названием «виляние» колес и «шимми»; первое явление выражается в периодических колебаниях всей передней оси относительно горизонтальной оси автомобиля, проходящей через переднюю ось. Передняя ось закреплена между двумя «пружинящими элементами»: рессорами и шинами, причем в случае «виляния» колес рессора с одной стороны и шина с другой одновременно сжимаются, в то время как другая рессора и шипа расправляются. Такие колебания могут оказаться вредными только в том случае, если периоды колебания всей оси и периоды изменения сил, вызывающих колебания, будут синхронны между собой. Возможная амплитуда колебания зависит как от возбуждающей силы—с одной стороны, так и от сил сопротивления—с другой. Естественный период колебания вибрирующего тела—в данном случае передней оси—непосредственно пропорционален моменту инерции относительно оси, по отношению к которой происходят колебания, и обратно пропорционален восстанавливающим силам шин и рессор шасси, которые можно определять как давление известного числа фунтов на дюйм (кг на см) деформации.


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тут были комменты. RIP!






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