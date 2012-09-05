Приборный щиток небольшой и чрезвычайно лаконичный (спидометр, тахометр и два датчика). Прекрасная символика и ясность показаний не позволяют предъявить к приборам претензий, за исключением одной — нет оцифровки датчика уровня топлива.

Способ управления головным освещением и стеклоочистителями порадовал логичностью и завершенностью: два привычных и легкодоступных рычага слева и справа от рулевого колеса, на которых сосредоточены все эти функции. Особенно удобно управлять стеклоочистителем, поскольку традиционное перемещение рычага в плоскости вращения руля позволяет мгновенно достичь желаемого результата. (Не в пример большинству испытанных нами внедорожников.)

Система управления микроклиматом порадовала прежде всего тем, что есть подвод воздуха к ногам сидящих сзади пассажиров. Но управлять этой «печкой» мудрено — целых пять рычажков, да еще с нечеткими и не очень понятными обозначениями, сливающимися к тому же с фоном передней панели.

Наличие электроподъемников стекол и электрорегулировок зеркал можно считать традиционным для большинства относительно дорогих джипов. Но в данном варианте не оптимально расположены кнопки, управляющие электроподъемниками. Они скучены на панели между передними сиденьями, и не всегда вслепую водитель правильно выбирает нужную клавишу. А вот внутренние рукоятки для отпирания и закрывания дверей чрезвычайно удобны, и вряд ли можно пожелать чего-либо лучшего.

Не портит впечатления и отсутствие «бардачка» на традиционном месте. Частично эти функции возложены на вместительный ящичек, расположенный между передними сиденьями; кроме того, имеется масса карманов и карманчиков, причем как в передней, так и в задней частях салона. Жаль, что здесь отсутствуют легкосъемные моющиеся коврики (они относятся к оборудованию, устанавливаемому за дополнительную плату).