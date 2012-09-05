Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Управление приборами




Управление приборами
13 Февраля 2017
Теги: авто

Приборный щиток небольшой и чрезвычайно лаконичный (спидометр, тахометр и два датчика). Прекрасная символика и ясность показаний не позволяют предъявить к приборам претензий, за исключением одной — нет оцифровки датчика уровня топлива.

Способ управления головным освещением и стеклоочистителями порадовал логичностью и завершенностью: два привычных и легкодоступных рычага слева и справа от рулевого колеса, на которых сосредоточены все эти функции. Особенно удобно управлять стеклоочистителем, поскольку традиционное перемещение рычага в плоскости вращения руля позволяет мгновенно достичь желаемого результата. (Не в пример большинству испытанных нами внедорожников.)

Система управления микроклиматом порадовала прежде всего тем, что есть подвод воздуха к ногам сидящих сзади пассажиров. Но управлять этой «печкой» мудрено — целых пять рычажков, да еще с нечеткими и не очень понятными обозначениями, сливающимися к тому же с фоном передней панели.

Наличие электроподъемников стекол и электрорегулировок зеркал можно считать традиционным для большинства относительно дорогих джипов. Но в данном варианте не оптимально расположены кнопки, управляющие электроподъемниками. Они скучены на панели между передними сиденьями, и не всегда вслепую водитель правильно выбирает нужную клавишу. А вот внутренние рукоятки для отпирания и закрывания дверей чрезвычайно удобны, и вряд ли можно пожелать чего-либо лучшего.

Не портит впечатления и отсутствие «бардачка» на традиционном месте. Частично эти функции возложены на вместительный ящичек, расположенный между передними сиденьями; кроме того, имеется масса карманов и карманчиков, причем как в передней, так и в задней частях салона. Жаль, что здесь отсутствуют легкосъемные моющиеся коврики (они относятся к оборудованию, устанавливаемому за дополнительную плату).

 


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Генри Форд - . (+3)
Тон-Авто - . (+10)
Выкуп авто - . (+9)
Управление автомобилем... - . (+30)
Прокат машин - . (+69)
Снаряжение мототуриста... - . (+67)
Chevrolet Corvette - . (+68)
Специальные приспособления и о... - . (+64)
Покупка автомобиля с пробегом:... - . (+111)
Электрооборудование... - . (+62)
Грузоперевозки - . (+81)
Chevrolet Caprice - . (+105)
Автомобили Chevrolet - . (+85)
Chevrolet Lumina - . (+90)
Ликви Моли - . (+125)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке