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Управление облегчено
29 Июня 2019
Теги: авто

Управление облегчается благодаря системе экранных меню с широкими возможностями настроек и регулировок. Все это позволяет с учетом умеренной иены устройства рекомендовать его как центральное звено аудиовидеосистемы, устанавливаемой в автомобилях малых и средних размеров. Разумеется, внешние возможности «семисотки» этим не ограничиваются, благо апргрейд можно выполнить даже за счет фирменного вспомогательного оборудования — в ассортименте Videovox представлен широкий ряд аудиовидеоисточников (DVD- и VCP-проигрыватели, ТВ-тюнеры и др.), которые без проблем можно подключить к PAV-700. Для этого в системе предусмотрены два комплекта аудио- и видеовходов со стандартными разъемами, а также выход для управления CD-чейнджером.

Новинка комплектуется мультифункциональным пультом дистанционного управления (на фото) и ИК-приемником.

По мнению специалистов. PAV- 700 будет неплохо смотреться и в большом автомобиле (внедорожнике, минивэне), ведь сигнал его собственного ТВ-тюнера или внешнего источника можно через видеовыход «раскидать» на потолочные мониторы или телевизоры. вмонтированные в подголовники (спинки) передних кресел.



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