Управление гидромуфтой идет включателем 23, установленным на нагнетательном патрубке, подающем масло в гидромуфту (из системы смазки двигателя) - включатель расположен в передней части двигателя. В зависимости от температурного режима двигателя, включатель гидромуфты регулирует количество поступающего в гидромуфту масла и тем самым производит соответствующую работу: соединение или разъединение ведущей и ведомой частей гидромуфты, т. е. обеспечивает соответствующую скорость вращения вентилятора.

Гидромуфта включается в работу рычагом 24 включателя, который может устанавливаться в трех положениях: В - автоматический режим, О - вентилятор (гидромуфта) отключены, П - вентилятор (гидромуфта) включены постоянно - на этом режиме допускается только кратковременная работа двигателя - в это время масло поступает в гидромуфту постоянно и не зависимо от температурного режима двигателя, т. е. гидромуфта работает постоянно - следовательно, нужно останавливаться и устранять неисправность включателя и гидромуфты.

Нормальный постоянный режим работы гидромуфты на двигателе - автоматический. Оптимальный температурный режим двигателя (температура охлаждающей жидкости) контролируется дистанционным температурным датчиком (установлен на двигателе) и указателем температуры, расположенным на щитке приборов, в кабине водителя. Нельзя двигателю работать, если стрелка указателя температуры заходит в красную зону, или, когда загорается красная контрольная лампа.