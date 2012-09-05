Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Управление гидромуфтой




Управление гидромуфтой
16 Февраля 2017
Теги: авто

Управление гидромуфтой идет включателем 23, установленным на нагнетательном патрубке, подающем масло в гидромуфту (из системы смазки двигателя) - включатель расположен в передней части двигателя. В зависимости от температурного режима двигателя, включатель гидромуфты   регулирует количество поступающего в гидромуфту масла и тем самым производит соответствующую работу: соединение или разъединение ведущей и ведомой частей гидромуфты, т. е. обеспечивает соответствующую скорость вращения вентилятора.

Гидромуфта включается в работу рычагом 24 включателя, который может устанавливаться в трех положениях: В - автоматический режим, О - вентилятор (гидромуфта) отключены, П - вентилятор (гидромуфта) включены постоянно - на этом режиме допускается только кратковременная работа двигателя - в это время масло поступает в гидромуфту постоянно и не зависимо от температурного режима двигателя, т. е. гидромуфта работает постоянно - следовательно, нужно останавливаться и устранять неисправность включателя и гидромуфты.

Нормальный постоянный режим работы гидромуфты на двигателе - автоматический. Оптимальный температурный режим двигателя (температура охлаждающей жидкости) контролируется дистанционным температурным датчиком (установлен на двигателе) и указателем температуры, расположенным на щитке приборов, в кабине водителя. Нельзя двигателю работать, если стрелка указателя температуры заходит в красную зону, или, когда загорается красная контрольная лампа.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Жидкостная система охлаждения... - . (+20)
Вывоз мусора - . (+24)
Новый Chevrolet Tahoe - . (+28)
И все же заметные неудобства е... - . (+62)
Распределительный вал... - . (+68)
Газораспределительный механизм... - . (+97)
Тестирование Discovery... - . (+61)
Сцепление - . (+61)
Выпуск недорогих автомобилей... - . (+66)
Генри Форд - . (+40)
Тон-Авто - . (+54)
Выкуп авто - . (+51)
Управление приборами... - . (+61)
Управление автомобилем... - . (+66)
Прокат машин - . (+106)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке