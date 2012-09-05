Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Управление газораспределением




Управление газораспределением
18 Марта 2020
Теги: авто

Влияние фаз газораспределения и подъема клапанов на отдельные показатели двигателя (экономичность, токсичность отработавших газов, крутящий момент и др.) неоднозначно и не поддается точному теоретическому расчету. Это затрудняет выбор основных рабочих параметров механизма газораспределения и ведет к принятию компромиссных решений.

Не углубляясь в вопросы влияния параметров газообмена на отдельные показатели двигателя, выделим главное: для оптимизации рабочего цикла двигателя необходимо регулировать подъем клапанов и фазы газораспределения в зависимости от скоростного и нагрузочного режимов его работы. Предлагаются и разрабатываются различные варианты систем регулирования подъема клапанов и фаз газораспределения, многие из которых имеют высокую стоимость, отличаются сложностью конструкции, значительными габаритными размерами и недостаточной надежностью. Число предлагаемых решений в данной области постоянно растет.

Значительная часть предлагаемых механизмов регулирования газораспределения и подъема клапанов основана на использовании пространственных кулачков. Такие кулачки имеют сложную поверхность, синтезированную из нескольких различных профилей, отличающихся моментом открытия и закрытия, подъемом и законом движения клапана. Осевое перемещение распределительного вала в зависимости от режима двигателя позволяет включать в работу соответствующий профиль кулачка, обеспечивая тем самым оптимальную работу газораспределения. Для позиционирования распределительного вала используется электрогидравлическое устройство, включающее шлицевые элементы (прямые или винтовые), гидравлическую камеру, переключающие электромагнитные клапаны и зубчатую шестерню, находящуюся в зацеплении с зубчатым ремнем привода вала. Осевое перемещение вала осуществляется при подаче под давлением жидкости (масло) в гидравлическую камеру. Благодаря специальному датчику положения вала, включенному в цепь обратной связи системы регулирования газораспределения, обеспечивается погрешность позиционирования вала не более десятой доли миллиметра.

Другая группа устройств работает по принципу кругового смещения распределительного вала на различных режимах работы двигателя. Часть технических решений в данной группе использует изменение длины набегающей ветви цепи или зубчатого ремня.

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Управление углом опережения за... - . (+37)
Количественная оценка скорости... - . (+80)
Процесс испарения топлива... - . (+74)
Гомогенизация смеси при впрыск... - . (+64)
Преимущества и недостатки цент... - . (+108)
Распределенное впрыскивание то... - . (+98)
Карбюраторы с электронным упра... - . (+92)
Системы подачи топлива... - . (+94)
Лучшие автосалоны - делаем пра... - . (+89)
Датчики Холла - . (+3034)
Разработки термоанемометров... - . (+3021)
Фирма „Хитачи" - . (+3194)
Расходомеры Бош - . (+88)
Особенности вихревых расходоме... - . (+683)
Применение расходомеров... - . (+102)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке