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Управление дозированием форсунками
20 Февраля 2017
Теги: авто

Управление дозированием форсунками необходимого количества впрыскиваемого топлива идет через электронный блок управления (ЭБУ) с помощью микропроцессора (компьютера), который принимает, анализирует и суммирует по специальному алгоритму электрические сигналы, поступающие от различных датчиков, установленных на двигателе: расхода воздуха, его температуры, температуры охлаждающей жидкости, частоты вращения коленчатого вала, положения дросселя, скорости открытия дросселя и т. д.) и подает результирующий электрический сигнал от микропроцессора на электромагнитные форсунки.

Таким образом, количество впрыскиваемого форсункой топлива регулируется (соответственно режиму работы двигателя) временем открытия клапана электромагнитной форсунки - согласно полученному суммарному результирующему электрическому сигналу.

Необходимый алгоритм был определен на основании нескольких тысяч экспериментальных данных, введенных в память электронного блока управления (ЭБУ), сделанного на базе микропроцессора (МП), поэтому эти системы еще называют микропроцессорные системы управления (МПСУ) впрыском легкого топлива.

Давление впрыскиваемого во впускной коллектор бензина при этом составляет примерно 100 КПа.

Кислородный датчик (а-зонд) устанавливается в выпускной трубе двигателя, после выпускного коллектора. Он позволяет поддерживать относительно стабильный состав смеси: близкий к стехиометрическому составу, т. е. близкий к О —1 (для возможности работы двигателя с нейтрализатором ОГ).


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