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Управление давлением наддува
23 Марта 2020
Теги: авто

Уменьшение угла опережения зажигания эффективно устраняет детонацию. Однако при этом не только ухудшаются мощностные и экономические показатели двигателя, но и повышается его теплонапряженность, так как чем меньше угол опережения зажигания, тем больше температура отработавших газов двигателя. Последнее имеет особое значение для двигателей с турбонаддувом, для которых температура газов на входе в турбину является величиной. Требующей ограничения. Весьма вероятно, что именно с этим в первую очередь связано создание для двигателей с турбонаддувом системы, которая с помощью датчика детонации управляет давлением наддува.

Одним из основных элементов рассматриваемой системы является электромагнитный клапан 4, при открытом состоянии которого давление в рабочей полости мембранного механизма 5 клапана перепуска отработавших газов благодаря наличию калиброванного сужения 6, оказывается близкими давлению окружающей среды. При этом клапан перепуска будет закрыт, все отработавшие газы идут на турбину и давление наддува становится максимально возможным для данного режима работы двигателя. Если электромагнитный клапан закрыт, го давление в рабочей полости мембранного механизма становится равным давлению во впускном трубопроводе двигателя, т. е. давлению наддува. Клапан 5 приоткрывается, перепуская часть отработавших газов мимо турбины, в результате чего давление наддува оказывается меньше максимально возможного значения.

Выбирая пружину и предварительное ее натяжение, задают давление наддува при закрытом электромагнитном клапане. В таком положении он находится при неработающей системе управления, в том числе при работе двигателя на режимах малых нагрузок и при отказе системы. При работающей системе электромагнитный клапан периодически, с частотой 12 Гц, открывается и закрывается. Очевидно, что, меняя соотношение времени открытого и закрытого его состояния, можно изменять положение клапана перепуска отработавших газов и, следовательно, давление наддува. Делается это по импульсу блока 3 управления, в данном случае формируемому на основе информации, поступающей от датчиков 1 детонации, давления во впускном трубопроводе 2 и частоты вращения коленчатого вала.


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