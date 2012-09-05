Задачей автомобильного хозяйства является организация и выполнение перевозок грузов и людей. В состав автомобильного хозяйства входят:

а) подвижной состав (автомобили и прицепы);

б) служебные и производственные помещения и оборудование;

в) персонал, осуществляющий использование, техническое обслуживание и хранение подвижного состава.

Каждое автомобильное хозяйство имеет:

1) службу управления, осуществляющую руководство работой автохозяйства, планирование, учет и снабжение;

2) эксплуатационную службу, в ведении которой находится выполнение перевозок;

3) техническую службу, осуществляющую хранение, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.

Организация этих служб зависит от размеров автохозяйства (численности списочного состава парка). В крупных автохозяйствах создаются отделы: эксплуатации; технический, осуществляющий руководство техническим обслуживанием, ремонтом и хранением автомобилей; главного механика, ведающий оборудованием, отоплением, вентиляцией и электрохозяйством; плановый; кадров; бухгалтерия и др. В мелких хозяйствах обязанности, которые в более крупных хозяйствах возлагаются на целый отдел, а иногда и на несколько отделов, выполняет один работник. Например, в хозяйстве с числом автомобилей до 25 начальник хозяйства одновременно выполняет обязанности технического руководителя, начальника эксплуатации и начальника гаража.