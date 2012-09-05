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Управление автомобилем
13 Февраля 2017
Теги: авто

Рулевое колесо удобного сечения, но исполнено оригинально. Дело в том, что ось рулевого вала находится не в центре руля, а смещена. То есть, при вращении руль производит впечатление «яйцеобразности». В обычных условиях это немного удивляет и настораживает, но не мешает. А вот когда начинаешь быстро вращать руль, эти прыжки вверх-вниз не лучшим образом сказываются на четкости водительских действий. К сожалению, здесь нет регулировки рулевой колонки.

Рычаг переключения передач удобен, но портит впечатление «близость» включения первой передачи и заднего хода — они включаются практически по одной схеме (как на ВАЗ-2108). При этом не предусмотрено никаких блокировок, просто для включения заднего хода рычаг нужно еще сильнее увести влево из нейтрального положения. Помимо возможных ошибок в выборе передачи, это крайне неудобно, когда нужно «раскачивать» застрявший автомобиль. А вот управление демультипликатором и блокировкой межосевого дифференциала безупречно. Помимо того, что все это хозяйство можно включить в движении лишь выжав сцепление; есть еще положения рычага, когда можно отдельно включать либо блокировку, либо понижающую передачу. Это позволяет наиболее полно использовать все возможности трансмиссии. Если у вас проблемы с автомобилем, может понадобиться ремонт двигателей исузу. Профессиональные специалисты выполнят его максимально быстро и качественно.

Педали газа и тормоза очень удобны. А вот усилие на сцеплении — действительно для настоящих мужчин. К сожалению, отсутствует и площадка для «отдыха» левой ноги, ее приходится либо держать на педали, либо ставить на пол/но при этом сгибая в колене.

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