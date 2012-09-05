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Управление автобусом
9 Мая 2017
Теги: авто

Транспортным средством категории «C» является автобус, управление которым связано с определенными особенностями, вытекающими из его назначения. Из них в первую очередь необходимо отметить высокие требования к надежности перевозки пассажиров, которая должна быть выше по сравнению с надежностью перевозки любых грузов.

Кроме того, автобус должен перемещаться по расписанию. Водитель автобуса не задает себе скоростной режим, этот режим задан расписанием движения. При высоких уровнях удобства движения (А я В) наличие расписания способствует повышению надежности управления, так как расписанием движения задается максимальная скорость на свободных участках. На стоянке не хватает места для автобуса? Посмотрите сайт по продаже гаражей в Калуге и подберите подходящий вариант.

При снижении уровня удобства движения до П и Е выполнение расписания движения становится затруднительным и даже невозможным. В этих условиях водитель, если позволяет ситуация, идет на превышение установленной максимальной скорости. В результате надежность управления снижается.

Чтобы обеспечить пассажирам комфортные условия, «шум ускорения» не должен превышать 0,6... 0,8 м/с2. Во Франции при приеме на работу для проверки умения водителя автобуса применяется очень простое измерительное устройство. На горизонтально расположенную площадку устанавливают цилиндр, диаметр и высота которого подобраны таким образом, чтобы при превышении допустимого уровня ускорения цилиндр падал. Если при выполнении заданных маневров, связанных с разгоном, поворотом и торможением, цилиндр упадет, это означает, что водитель не прошел проверки.

Не менее важно создавать в салоне автобуса тепловой комфорт для пассажиров. В теплое время необходимо усиливать вентиляцию салона, стараясь не допускать при этом создания сквозняков. Дляэтого открывают люки на крыше автобуса и боковые стекла. В холодное время задача обратная — необходимо плотно закрыть все люки и окна и использовать штатные средства отопления и вентиляции, регулируя подогрев воздуха таким образом, чтобы в салоне была комфортная температура.

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