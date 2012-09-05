Упорам педалей придается различная форма (круглая, овальная, квадратная и прямоугольная), причем при овальной и прямоугольной форме более длинная сторона может находиться или в плоскости движения педали или быть перпендикулярной к ней. Для обеспечения большой поверхности соприкосновения между упором и подошвой обуви шофера для всевозможных положений педали упор обычно делается слегка выгнутым, с выпуклостью, направленной к задней части автомобиля.

Для того чтобы предупредить соскальзывание ноги шофера с педали, конец ее штампуется с ромбовидными выступами, или же ее снабжают покрышкой из вулканизированного каучука. Другой способ состоит в том, что к педали приделывается с одной стороны ушко, в которое шофер может вставлять свою ногу. Хотите защитить кузов авто от воздействия негативных факторов? В этом случае поможет оклейка защитной пленкой https://madwrappers.ru/service/zaschitnaya-oklejka. Такая защита считается высокопрочной и долговечной.

Некоторые сцепления выключаются путем продвижения кольца отводки назад, в то время, как другие работают путем продвижения его вперед. В первом случае, при применении простой передачи с одним шарниром, валик педали конуса укрепляется над валом самого конуса, вилка же выжимной муфты располагается ниже вала конуса, тогда как во втором случае валик педали помещается ниже вала конуса, и вилка находится выше его. Тормозная педаль вращается обычно свободно на валике, причем с ней соединена тяга, ведущая к тормозам.

Как для конусной, так и для тормозной педали весьма важно создать достаточно прочные опоры. Поскольку у валика конусной педали имеются обычно подшипники на противоположных сторонах очень прочного картера сцепления, постольку это условие в данном случае соблюдается легко, но по отношению к тормозной педали данный вопрос заслуживает особого внимания. На тяжелых автомобилях управление тормозами требует обычно полного напряжения сил шофера. Давление педали на точку опоры здесь будет весьма значительно, и, если эта опора будет не достаточно жесткой, эффективность торможения соответственно уменьшится.