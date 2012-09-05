Онлайн казино Клубника — новый уникальный проект, который заявил о себе в 2023 году. На официальном сайте представлено более 200 лицензионных игр, выгодные бонусы и несколько проверенных платежных методов для проведения денежных переводов. Все персональные данные клиентов хранятся на серверах компании в зашифрованном виде и не передаются третьим лицам. Простая процедура регистрации на сайте https://detveshi-fobos.ru/ позволит каждому желающему стать клиентом азартного ресурса и лично оценить все его преимущества.

Ассортимент софта в клубе Клубника

В каталоге онлайн-казино Клубника насчитывается более 200 игр разных тематик. Это разработки известных студий-производителей, среди которых: NetEnt, Booming Games, EGT, Playtech, Microgaming, Unicum, Spinomenal. Каждый игровой автомат имеет соответствующие сертификаты качества и выдает честные результаты спинов благодаря алгоритму ГСЧ.

Лайв игры в клубе пока не предусмотрены. Однако регулярно на ресурсе появляются новые автоматы, ассортимент аппаратов Клубника стремительно расширяется. Для большинства слотов предусмотрены демонстрационные версии. Это означает, что клиенты интернет-казино могут крутить барабаны без рисков.

Как играть онлайн на реальные деньги

Играть на реальные деньги в клубе могут только пользователи старше 18 лет. Необходимо:

посетить официальный сайт или зеркало;

создать учетную запись;

внести депозит;

по желанию активировать бонусы;

выбрать слот в каталоге и сделать ставки.

Возможность вносить депозит есть у всех авторизованных пользователей. Сделать это можно с помощью популярных платежных систем — банковских карт и электронных кошельков. Для пополнения счета надо открыть финансовый раздел, выбрать подходящий платежный метод из списка доступных вариантов, указать сумму перевода. Зачисление денег на игровой баланс происходит моментально. Средства сразу же становятся доступными для ставок в любых автоматах из каталога сайта.

Вывод выигрышей производится аналогичными способами после отыгрыша бонусов, верификации и накопления минимальной суммы на балансе. Лимиты и ограничения указаны в правилах клуба. При возникновении любых вопросов или трудностей рекомендуется сразу обращаться в техническую поддержку казино Клубника.



