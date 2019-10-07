Нафта Групп предлагает вниманию заказчиков уникальную систему, которая называется Умное Топливо. Благодаря такой системе можно превратить процесс топливообеспечения предприятия умным. Это позволит повысить экономическую эффективность, удобство для персонала и безопасность на предприятия. Такое мероприятие не требует баснословных капитальных затрат. Для организации преобразования достаточно и скромных инвестиций. Главным требованием является ясное представление пользы, которые могут принести инновационные технологии в теплоснабжении предприятий.



«Умное Топливо» от «Нафта Групп» после внедрения позволит снизить затраты на закупку ГСМ до 20 процентов, повысить энергетическую безопасность предприятия, обеспечить движение ГСМ в точном соответствии с действующими правилами и нормами. Такая система исключает несанкционированное потребление топлива. Она поможет настроить оптимальные отношения с поставщиками. Инженеры предприятия смогут круглосуточно следить за движением ГСМ. Для получения выгоды от такой системы, необходимо объединение имеющихся у предприятия данных об использовании топливных носителей с последующим "накладыванием" на них аналитики.



Достижение экономии при этом возможно благодаря существенному сокращению расходов на ГСМ. Это позволит уменьшить бюджет на ремонт и техобслуживание техники, снижая при этом продолжительность и количество незапланированных простоев, которые влекут за собой серьезные расходы и уменьшают выгоду. После заказа системы, представители Нафта Групп проанализируют весь процесс топливообеспечения вместе с сотрудниками предприятия. Они выявят проблемные зоны, которые связаны с ГСМ. Это стартовая точка в процессе разработки будущей концепции по оптимизации затрат.



Следующим этапом является сбор полученной информации и выполнение расчета стоимости владения и экономической эффективности. Система является готовым решением для внедрения персональной АЗС. Она также представляет собой оптимальную программу автоматизации, с помощью которой можно решить ваши задачи. В конце выполняется установка под ключ. Персональная АЗС поможет предприятию отказаться от заправки автотранспортных средств на сторонних автозаправках. Программное обеспечение позволит инженерам предприятия контролировать движение ГСМ круглосуточно, вне зависимости от их физического местонахождения.

