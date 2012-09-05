Следующая группа расходомеров без подвижных деталей - ультразвуковые измерители. Впервые измерение расхода с помощью ультразвука получило применение в начале 60-х гг., однако его широкому признанию препятствовало наличие других типов расходомеров с высокими метрологическими характеристиками, слабая теоретическая проработка используемых принципов, сложность конструкции. Требование практики и успехи л совершенствовании расходомеров рассматриваемой группы позволили обратиться к этому принципу измерения расхода в настоящее время. Известно несколько разновидностей таких измерителей.

Один из вариантов ультразвукового расходомера разработан фирмой „Фиат" (Fiat). Его действие основано на измерении интервала времени между моментом возбуждения УЗ-Импульса в некоторой точке впускного тракта и моментом его приема датчиком, расположенным на известном расстоянии от этой точки. Полученный от датчика сигнал обрабатывается электронным блоком с учетом давления и температуры потока, в результате чего выходной сигнал расходомера пропорционален массовому расходу воздуха.

Достоинства ультразвуковых расходомеров состоят в линейности характеристики, отсутствии движущихся и препятствую щих потоку частей, в высоком быстродействии. Погрешность измерения расхода у этих устройств составляет ±(2...5) %.

Основная трудность для применения указанных расходомеров заключается в том, что они измеряют скорость движения потока, осредненную на длине пути, который проходит ультразвуковой луч от излучателя до приемника. С целью получения точного значения объемного расхода необходима стабилизация потока на измерительном участке трубопровода. Но и при данном условии наблюдается зависимость показаний расходомера от числа Рейнольдса.

Другой источник погрешности - зависимость скорости ультразвука на измерительном участке от температуры, вязкости, состава и давления потока Определенную погрешность могут вносить посторонние ультразвуковые излучения (вибрания деталей двигателя).

Кроме того, ультразвуковой метод измерения расхода характеризуется большой сложностью вторичной аппаратуры, а следовательно, высокой стоимостью. Вследствие перечисленных особенностей ультразвуковых расходомеров их широкого применения в автомобильной технике ожидать не следует.