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Уличное освещение
22 Сентября 2020

Первые уличные фонари появились ещё в 15 столетии в британской столице. В начале 16 века парижан обязали устанавливать светильники в выходивших на улицу окнах домов. Однако масляные фонари были маломощными, светили тускло, поскольку сила их света не превышала 1-2 свечей. В конце 18 века англичанин Уильям Норбек создал более яркие газовые фонари и осветил с их помощью свой дом.

В России первые уличные светильники были установлены в 1706 года на фасадах домов возле Петропавловской крепости в Санкт Петербурге. Спустя 30 лет масляные фонари осветили и улицы Москвы. В те времена они представляли собой невысокий деревянный столб, на который устанавливался чугунный фонарь со стёклами и дверками с влитым конопляным маслом. После появления керосиновых фонарей Москва приобрела европейский вид, а с появлением электрической лампочки произошла настоящая революция в уличном освещении.

Виды современных уличных светильников

На сегодняшний день существует огромное количество уличных светильников. К ним относят:

  • прожекторы;
  • декоративные светильники;
  • светильники на солнечных батареях;
  • светильники для водоёмов.

Прожекторы бывают галогенные и светодиодные. Они обычно используются для общего освещения придомовой территории или акцентной подсветки различных объектов. При выборе прожектора стоит обращать внимание на его мощность, уровень пыле- и влагозащиты, цветовую температуру и наличие дополнительных функций. Некоторые модели прожекторов оснащены встраиваемыми датчиками движения и дистанционным управлением.

К декоративным уличным светильникам относят бра, фонарные столбы и подвесы. Столбы бывают от 40 см до 2.5 м. Существуют керамические, деревянные, стеклянные и пластиковые светильники, крепящиеся к фасаду или изгороди, подвешиваемые к потолку или устанавливаемые в грунт. Светильники со встроенными светодиодами не требуют дополнительных источников света. Ресурс их работы составляет 25-30 тысяч часов.

Светильники на солнечных батареях состоят из корпуса, солнечной батареи, аккумулятора и светодиода. Обычно их устанавливают в грунт для подсветки садовых дорожек, беседок и искусственных водоёмов в тёплое время года.

Влияние уличного освещения на поведение людей

В 2000 году на некоторых улицах шотландского города Глазго были установлены фонари, которые светили не обычным белым или жёлтым, а синим светом. Сделано это было для украшения улиц и придания им необычного вида. Через несколько лет полицейскими было обнаружено, что количество преступлений на этих улицах снизилось почти на четверть. В Японии благодаря синим фонарям, установленным на железнодорожных станциях, существенно сократилось количество самоубийств. Учёные до сих пор не могут объяснить, почему синий цвет так влияет на поведение людей, но факт остаётся фактом.

Источник: my-light.ru


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