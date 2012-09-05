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Нестабильное время, в которое живет страна - война в восточных регионах и
оккупация Юга, а также вспышка пандемии в стране вызывает живой интерес
украинцев. Благодаря осведомленности, они готовятся к приближающимся
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информацию, является Матрица украинской свободы.
Здесь посетители смогут прочесть актуальные
Лента новостей
На новостном портале можно ознакомиться с назначениями в украинском
правительстве, указами и решениями президента, с погодными катаклизмами
или же общественными мероприятиями, проводившимися в стране. Особое
внимание уделяется пандемии Ковид-19. Данный раздел постоянно
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уголков страны. Отслеживание актуальных новостей возможно не только с
портала новостного веб-ресурса, но и в различных соц. сетях. Каждая
новость быстро дублируется и размещается в аккаунтах соц. сетей. Это
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