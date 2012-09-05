«Обеднение» ландшафта является проблемой и для ландшафтной архитектуры, в которой еще не найдено простых, но эффективных способов обеспечения равного впечатления на зрителя летнего и зимнего пейзажей.

Ухудшение вида местности зимой не снижает целесообразности ландшафтного проектирования, поскольку для безопасности и удобства движения сохраняется положительный эффект пространственно-плавного проложения трассы, а также зрительного ориентирования водителей.

В зимний период повышается роль обустройства, так как меняется восприятие цветов дорожных знаков и придорожных сооружений. На белом фоне снегового покрова ухудшается видимость синих предписывающих и указательных знаков. Наоборот, лучше, чем осенью, различаются предупреждающие и запрещающие знаки с желтым фоном.

Для устранения однообразия зимнего пейзажа большое значение имеет яркая окраска придорожных сооружений, в частности автобусных станций. Направляющее действие ограждений барьерного типа повышается при нанесении на них продольной красной полосы.