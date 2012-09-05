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Уход за приводом спидометра
12 Июня 2022
Теги: авто

Привод спидометра не нуждается в особом уходе. Однако после длительной эксплуатации, особенно при низких скоростях (30—40 км'ч), стрелка спидометра начинает дрожать, его валик вращается неравномерно, а из-под приборного щитка слышится громкое тиканье. Такая неисправность вызвана тем, что движение гибкого приводного тросика спидометра в направляющей оболочке затруднено вследствие недостаточной смазки, слишком малого радиуса закругления или в результате износа (разрыва одной или нескольких жилок тросика). В этом случае конец привода отсоединяют от спидометра после отвинчивания крепежной гайки и извлечения четырехгранника гибкого валика из прибора.

Ухватившись за четырехгранник, гибкий валик вытягивают из направляющей и проверяют его состояние (наличие порванных жилок и т. д.). Затем с помощью шприц- масленки впрыскивают вдоль частично вытянутого валика в его оболочку масло для двигателей. При обратном монтаже необходимо следить за тем, чтобы четырехгранник был правильно вставлен в спидометр и чтобы привод был уложен под приборным щитком без резких изгибов (минимальный радиус изгиба привода составляет примерно 150 мм). При слишком малом радиусе закругления валик плохо двигается в оболочке и значительно уменьшается срок службы привода. Изношенный привод необходимо заменить новым.

Современные автомобили уже при их изготовлении достаточно полно оснащаются дополнительным оборудованием, которое до недавнего времени изготовлялось только в индивидуальном порядке. Это дополнительное оборудование (радиоприемник, внутренний багажник для мелких вещей, держатели, крючки для носильных вещей, солнцезащитные козырьки, подлокотники, пепельницы, регулируемое отопление) повышает комфортабельность автомобиля. И все же, несмотря на большое количество марок автомобилей, находящихся сейчас в эксплуатации,нет ни одного автомобиля, в котором владелец не хотел бы что-нибудь усовершенствовать или чем-нибудь дополнить его оборудование. Именно в этом могут проявиться в полной мере техническая смекалка и эстетический вкус автолюбителя.

Ниже приведены некоторые примеры улучшения оборудования автомобиля. Эти описания не являются универсальными инструкциями, так как у каждого автолюбителя по-разному оснащена домашняя мастерская, различные возможности в отношении приобретения материалов, разный уровень технического мастерства. Однако даже прежде чем просверлить отверстие в крыле для крепления зеркала, полезно вспомнить поговорку «Семь раз отмерь, один раз отрежь», чтобы из-за каких-то неожиданностей не пришлось бы вновь восстанавливать ту или иную деталь.



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