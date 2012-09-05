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Уход за лакокрасочным покрытием и его восстановление
13 Августа 2022
Теги: авто

Помимо защиты металлических деталей кузова от коррозии, лакокрасочное покрытие играет важную роль в создании эстетического внешнего вида автомобиля. Агрессивная атмосфера промышленных городов и материалы, которыми зимой посыпают дороги, действуют на лакокрасочное покрытие неблагоприятно. Поэтому для продления срока службы покрытия за ним требуется уход. Первым условием хорошего внешнего вида автомобиля является вымытая поверхность кузова и чистый салон.

Как указывалось выше, в первые месяцы эксплуатации автомобиля при мойке не применяют никаких химических средств. Новое лакокрасочное покрытие должно затвердеть, а химические средства (шампуни, полировочные пасты) могут его повредить. Поэтому для мойки нового автомобиля в начале эксплуатации применяют только чистую холодную воду. И в последующие периоды химическими средствами нельзя злоупотреблять.

При использовании шампуня или полировочной пасты необходимо руководствоваться инструкцией, прилагаемой к этим средствам. Полировочную пасту следует применять не более 3—4 раз в год.

Ежегодно, лучше всего перед осенне-зимним сезоном, автомобиль тщательно осматривают и устанавливают объем повреждений лакокрасочного покрытия. Технологию ремонта покрытия выбирают в зависимости от объема повреждений. На легковом автомобиле возникают небольшие повреждения покрытия вследствие ударов инструмента, отлетающих камешков, царапин острыми предметами и др. Небольшим повреждением считается такое, при котором металл кузова не поврежден. Но и такие незначительные повреждения необходимо обязательно заделывать, закрыть доступ воды к металлу, исключить возникновение коррозии. Поверхностные царапины, не проникающие в глубину покрытия, можно заровнять полировкой с помощью абразивной пасты. Полировку выполняют влажной фланелевой ветошью, на которую пальцем наносят немного абразивной пасты. Движения при полировке выполняют в продольном направлении без сильного надавливания, чтобы не повредить покрытие. Таким способом оно восстанавливается быстро, легко и почти без заметных следов.

Если царапина оставила слишком глубокий след, то заделать ее сложнее. Поврежденное место сначала очищают ветошью, смоченной в неэтилированном бензине, от загрязнений, масел, следов моющих и полировочных средств. Небольшие царапины заделывают кисточкой путем нанесения краски соответствующего цвета. Если металл поврежден, то его грунтуют. После высыхания поврежденное место осторожно восстанавливают кисточкой. Для ремонта применяют краску оттенка и состава, точно совпадающего с цветом всего покрытия. Если автомобиль покрыт краской стандартизованного оттенка, то соответствующую эмаль можно купить по номеру оттенка. Небольшую банку краски, которой покрыт автомобиль, владелец получает при покупке новой машины. Она используется для заделки мелких повреждений лакокрасочного покрытия.

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