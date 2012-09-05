Уход за сиденьями несложен. Выбор метода чистки н устранения пятен с обивки сидений из описанных в предыдущем параграфе зависит от материала обивки. Необходимо периодически проверять крепление сидений к кузову. а также смазывать механизмы для перемещения сидений и изменения наклона спинки. Передние сиденья обычно установлены на направляющих. Чтобы сиденье легче перемещалось, направляющие должны быть чистыми. Излишний зазор между, направляющими и сиденьем обусловливает появление стука, особенно когда на сиденьи нет пассажира. На рис. 40 показана регулировка зазора между направляющими и сиденьем автомобиля. Прн излишнем вертикальном зазоре следует заменить износившиеся ролики или уменьшить высоту направляющих путем равномерной загибки края по всей длине, для чего требуется немалый опыт. Зазор в поперечном направлении регулируют путем выдвигания опорных роликов с помощью установочных гаек.

Сиденья нередко приходится ремонтировать. Наиболее часто повреждается обивка подушки сиденья в результате износа, прожигания сигаретой, при перевозке грузов нт. п. Если удастся купить новый материал для обивки (такого же качества и расцветки, как у заводской), то обивку можно поменять . Если такой материал купить невозможно, на поврежденное место можно поставить заплату изнутри. Заплата должна быть прочно пришита или приклеена, так как сиденье во время езды подвергается большим динамическим нагрузкам. Монтаж обивки зависитот конструкции рамы сидёнья. Так как по монтажу обивки нет инструкции, необходимо хорошо запомнить последовательность демонтажа

Одним из распространенных видов неполадок является усталостный излом шарнира спинки переднего сиденья. Сварку на спинке сиденья автомобиля'можно выполнить без демонтажа обивки Спинку снимают и извлекают из автомобиля, полностью вывинтив ручку регулировки наклона спинки и вытащив винт (рис. 41). Перед сваркой раму спинки и обивку в непосредственной близости от места сварки обматывают мокрой ветошью, что позволяет охладить раму спинки и предохранить обивку от повреждения во время сварки. Отремонтированный шарнир очищают (шлифуют) и окрашивают. Монтаж сиденья производят в обратном порядке.

Некоторые водители пытаются путем сильного затягивания ключом регулировочной гайки шарнира сиденья улучшить фиксацию спинки, которая не держится в заданном положении. Повреждения при этом происходят потому, что водитель затягивает гайку при неправильном взаимном расположении зубьев сегментов, когда зуб одного сегмента упирается в зуб другого, а не заходит во впадину между ними. Поэтому при нагрузке на спинку она проскакивает на некоторое расстояние При дальнейшем затягивании шарнира с помощью ключа дистанционная распорка, воспринимающая давление гайки на сегмент, перегибается и сегменты теряют с внутренней стороны опору. Тогда спинка вообще перестает держаться, так как фиксирующие зу'ья не западают В ) впадины по всему периметру.