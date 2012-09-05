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Уход за автомобилем
8 Февраля 2017
Теги: авто

Для импортных машин предлагается трехслойная механическая полировка, после которой убираются все затертости, возвращается глянец и наносится несмываемый защитный слой с гарантией полтора месяца (до следующей полировки, если таковая будет). Кузов полируют германской пастой Plastal, причем одним кругом наносят покрытие, а вторым, более скоростным, растирают его.

Сейчас в стадии эксперимента находится паста Color Cote самых разнообразных цветов, которой можно заделывать и глубокие царапины, а также набор из четырех баночек Auri — для истинных гурманов. Основная банка содержит бесцветный состав, который еще лучше, чем Color Cote, поскольку, как хамелеон, приспосабливается к любой окраске, и к тому же содержит долю тефлона.

Второй флакон Auri предназначен для обработки пластиховых деталей, еще один — для чистки велюровых покрытий, а последний содержит... запах. Всем, кто покупал новую машину, хорошо знаком характерный резковатый запах в салоне, поэтому многие, готовя подержанный автомобиль на продажу, желают «пустить пыль в глаза».


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