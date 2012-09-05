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Угол обхвата обшивки
5 Августа 2017
Теги: авто

Для плавной работы тормоза обшивка колодки не должна иметь слишком большой угол обхвата. Если кулачок тормоза расположен приблизительно под углом 180° от опорного пальца и обшивка подходит вплотную к кулачку, тормоз будет иметь тенденцию к самоблокировке; будучи однажды включённым, он может быть выключен только при заднем ходе автомобиля. Эта тенденция тем сильнее, чем выше коэффициент трения между обшивкой и барабаном. Кроме того, тормоз, у которого обшивка подходит слишком близко к опорному пальцу, может вызывать дрожание. Нежелательно подводить обшивку вплотную к опорному пальцу также потому, что зазор между барабаном и обшивкой в выключенном положении в этой зоне очень невелик. В двухколодочных внутренних тормозах обычно ограничивают угол обхвата каждой колодки приблизительно 120° симметрично диаметру, проходящему через опорный палец. Концы обшивки скашиваются. Хотите слушать музыку в хорошем качестве? Стоит наушники битсы купить. Они характеризуются идеальными техническими параметрами и позволят наслаждаться любимыми композициями в непревзойденном звучании.

Гидравлические тормозы. Гидравлическая тормозная система обычно состоит из главного цилиндра, установленного на раме автомобиля поблизости от тормозной педали и приблизительно в линию с ней и связанного трубопроводами с рабочими цилиндрами четырёх колёс. Когда тормозная педаль нажата, поршень входит в главный цилиндр, и тормозная жидкость вытесняется из него в трубопроводы и затем в рабочие цилиндры. Поршни рабочих цилиндров раздвигаются, и в результате тормозные колодки прижимаются к тормозным барабанам.

Тормозная жидкость. Тормозная жидкость, работающая надёжно при всех условиях, должна удовлетворять некоторым определённым требованиям. Она должна оставаться жидкой при низшей температуре, при которой может работать автомобиль, и не должна кипеть и испаряться при высших рабочих температурах. Она должна иметь достаточные смазывающие качества и консистенцию. Кроме того, тормозная жидкость, конечно, не должна разрушать материалы, с которыми она приходит в соприкосновение в тормозной системе. Этим требованиям вполне удовлетворяет 50%-ный раствор касторового масла в спирте с добавлением небольшого количества нейтрализующих веществ. Последние необходимы для нейтрализации свободных кислот, которые могут находиться как в касторовом масле, так и в спирте.

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тут были комменты. RIP!






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