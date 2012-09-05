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Углы установки управляемых колес
2 Марта 2017
Теги: авто

8 -схождения колес измеряется или в градусах, или чаще в миллиметрах - изменяется в пределах (0...5) мм (в зависимости от типа автомобиля). Определяется как разность расстояний сзади и спереди, между управляемыми колесами - на уровне оси вращения колес.

Схождение колес не дает им расходиться в разные стороны в процессе движения автомобиля, к чему вынуждает их развал колес, т. е. в процессе движения автомобиля схождение управляемых колес также стремится к нулю. Таким образом, плоскости управляемых колес автомобиля приобретают параллельное и перпендикулярное положение (относительно друг друга и полотна дороги), что и обеспечивает прямолинейное движение параллельно стоящих колес автомобиля, т. е. облегчается управление автомобилем и уменьшается износ шин.

Р -угол поперечного наклона шкворня изменяется в пределах (8.10). Он позволяет, еще больше уменьшая плечо между осями колеса и шкворня (плечо обкатки), уменьшить нагрузку на детали рулевого управления при наезде колеса на камень и облегчает поворот автомобиля: при повороте АТС, за счет поперечного наклона шкворня, происходит подъем его передней части, а после окончания поворота обеспечивается самостоятельное возвращение управляемых колес автомобиля в первоначальное (нейтральное положение), обеспечивающее прямолинейное движение автомобиля. Это происходит за счет стабилизирующего момента, возникающего от веса приподнятой, при повороте автомобиля, его передней части.

у -угол продольного наклона шкворня изменяется в пределах (1.. 3). Он, наоборот, увеличивает плечо между осями управляемых колес и шкворнем, что помогает автомобилю при его движении, при повороте или наезде колеса на препятствие (например, при наезде на камень) - стабилизировать прямолинейное движение автомобиля, т. к. пересечение продолжения оси шкворня с полотном дороги происходит спереди пятна контакта колеса с дорогой и возникающий при этом стабилизирующий момент стремится вернуть управляемые колеса автомобиля в нейтральное (прямолинейное) положение.

Таким образом, углы установки управляемых колес значительно улучшают и облегчают управление АТС, и уменьшают износ шин. Поэтому углы установки управляемых колес нужно периодически проверять и при необходимости регулировать, (согласно ТУ для данного автомобиля), а при сильном ударе управляемого колеса о препятствие (наезд на крупный камень или в большую яму) - это необходимо делать срочно: проверять и устанавливать необходимые развал - схождение управляемых колес.

 

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