Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Углы спирали




Углы спирали
9 Июня 2018
Теги: авто

Угол между образующей начального конуса и касательной к зубу в точке пересечения его с этой образующей выбирается таким образом, чтобы обеспечить необходимое перекрытие зубьев и поэтому уменьшается при увеличении числа зубьев меньшей шестерни, и наоборот.

Материалы для шестерён. Шестерни главных передач изготовляются, как правило, из цементуемых сталей и закаливаются. Для их изготовления применяются 372%-ные никелевые стали SAE 2315 и 2320, 5%-ные никелевые стали SAE 2512 и 2515, хромоникелевые стали SAE 3115 и 3312 и никельмолибденовые стали SAE 4615, 4620 и 4820. Лабораторные испытания главных передач не дают исчерпывающих материалов для выбора марки стали; прежде всего необходимо учитывать наклонность стали к короблению, обрабатываемость и стоимость, а затем — механические свойства.

В обработанных шестернях влияние механических свойств значительно искажается вследствие концентрации напряжений из-за формы зуба, состояния поверхности, деформации шестерён, неточностей монтажа, коробления при термообработке и т. д. Тем не менее марка стали и термическая обработка имеют известное влияние на работу шестерён, и из шести различных марок стали, прошедших испытание на усталость в главных передачах, сталь 2515 показала наивысший, а сталь 4615 самый низкий предел усталости.


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Производство заготовок шестерё... - . (+32)
Апорт - . (+35)
Гипоидные передачи... - . (+81)
Онлайн-магазин Kilometr... - . (+130)
Полая толкающая штанга... - . (+65)
Восприятие поперечных усилий... - . (+69)
Толкающие штанги... - . (+96)
Высококачественные шины... - . (+98)
Реактивные штанги... - . (+75)
Привод Гочкиса - . (+55)
Неконсольная конструкция ведущ... - . (+102)
Силы, действующие в заднем мос... - . (+87)
Битайр - . (+152)
Диски СКАД - . (+155)
Картеры задних мостов, изготов... - . (+90)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке