Угол между образующей начального конуса и касательной к зубу в точке пересечения его с этой образующей выбирается таким образом, чтобы обеспечить необходимое перекрытие зубьев и поэтому уменьшается при увеличении числа зубьев меньшей шестерни, и наоборот.

Материалы для шестерён. Шестерни главных передач изготовляются, как правило, из цементуемых сталей и закаливаются. Для их изготовления применяются 372%-ные никелевые стали SAE 2315 и 2320, 5%-ные никелевые стали SAE 2512 и 2515, хромоникелевые стали SAE 3115 и 3312 и никельмолибденовые стали SAE 4615, 4620 и 4820. Лабораторные испытания главных передач не дают исчерпывающих материалов для выбора марки стали; прежде всего необходимо учитывать наклонность стали к короблению, обрабатываемость и стоимость, а затем — механические свойства.

В обработанных шестернях влияние механических свойств значительно искажается вследствие концентрации напряжений из-за формы зуба, состояния поверхности, деформации шестерён, неточностей монтажа, коробления при термообработке и т. д. Тем не менее марка стали и термическая обработка имеют известное влияние на работу шестерён, и из шести различных марок стали, прошедших испытание на усталость в главных передачах, сталь 2515 показала наивысший, а сталь 4615 самый низкий предел усталости.