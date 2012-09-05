Несмотря на тот факт, что в наше время многие производители могут похвастаться огромным выбором комфортабельных больших душевых кабин, многие из нас хотели бы видеть в своей ванной именно ванну. Но что же делать, если помещение достаточно маленькое, чтобы вместить стандартное сантехническое изделие? Дизайнеры сумели модернизировать некогда стандартное воплощение ванны в изящную угловую, которая может иметь различные размеры, а также быть выполненной по индивидуальному заказу.

Данный обзор сможет наглядно продемонстрировать вам все разнообразие вариантов угловых ванн с помощью фото. Так, вы узнаете не только об их облике и дизайнерском решении в интерьере ванных комнат, но и ознакомитесь со всеми преимуществами угловых ванн на https://www.vsyaotdelka.ru/vanny/vanny_dlinna-is-150/vanny_shirina-is-150/vanny_form-is-uglovaya/.

Прежде всего, вам следует понимать, что угловая ванна – это достаточно крупная емкость, которая предназначается для принятия водных процедур. Ее две боковые стенки обладают идеально ровным углом в 90°, что позволяет без лишних затрат вместить ее в любой угол помещения ванной. Третья же сторона может иметь абсолютно разные очертания, которые зависят исключительно от фантазии дизайнера.

Преимущества угловых ванн

К положительным качествам угловых ванн стоит отнести следующие особенности:

Стильный и современный внешний вид;

Достаточно большой объем;

Детям угловая ванна станет настоящим бассейном в пределах дома;

Удобство эксплуатации и ухода;

Может значительно сэкономить пространство комнаты, грамотно вписываясь в любой пустой угол своего размера;

Необычно выглядит благодаря дизайну;

Отличная функциональность.

Выбор ванны в зависимости от форм и размеров

Перед тем, как выбрать себе подходящий вариант угловой ванны, следует изначально определиться с тем, какую форму вы бы хотели видеть в ванной комнате, а главное – какие размеры подходят вам по габаритам самого помещения. Это очень важно, особенно если вы обладатель маленькой ванны.

Очень хорошо, что среди огромного разнообразия форм. Так, они могут быть по форме прямоугольника или иметь более вытянутую одну сторону и округлую форму, приближаясь к прямоугольной форме. Благодаря огромному разнообразию форм вы сможете подобрать для себя наиболее удачный вариант на https://www.vsyaotdelka.ru/vanny/vanny_type-is-akrilovie/vanny_form-is-uglovaya/.

А при помощи большого разнообразия всевозможных форм ванны вы легко сможете выгодно обыграть пространство помещения, где будет монтироваться сантехническое изделие.

Традиционно размеры ванны должны соответствовать длине 150-160 см. именно такие размеры способствуют комфортному и удобному принятию ванны. Однако, встречаются и варианты побольше – до 180 см. Но их выбирают исключительно при наличии большого пространства помещения ванной.

Еще несколько дельных советов

Кроме того, перед покупкой ванны следует помнить, что все они могут быть правосторонними и левосторонними, в зависимости от типа монтажа. Не забывайте и о дизайне внешней лицевой стенки, которая может быть выполнена каким-угодно способом. Так, вариантов настолько много, что каждый найдет подходящий для себя вариант. Все зависит от задумки дизайнера и производителя.

Перед тем, как приобрести чудо-навороченную ванну, стоит ясно и четко понимать, что же вы хотите получить в конечном итоге. Также, обязательно учитывайте наличие других сантехнических приборов, например, душевой кабины, и особенности планировки и функциональной части ванной комнаты. Не забывайте и о трубах, которые могут быть не предназначены для некоторых дополнительных опций, например, каскадной манеры подачи воды.

Изделия из разных материалов и в разном дизайне подойдут для таких стилей, как минимализм, винтаж, прованс, хай-тек, а также греческий стиль, японский, китайский, эко-стиль и многих других. главное правильно обыграть пространство и использовать облицовку внешнего угла под общую стилистику.

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