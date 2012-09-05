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Угадай маршрут
23 Июня 2017
Теги: авто

Езда по Львову — вообще тема отдельного материала. Нередко автотуристы, побывавшие здесь, рекомендуют вообще оставить машину на первой же попавшейся стоянке, а дальше путешествовать своим ходом. Ничего подобного! Ездить но Львову можно, а при условии наличия хорошей подвески у автомобиля и чувства юмора у водителя, этот процесс даже может доставить удовольствие.

Подвеска, потому как дорога в центре города — в основном брусчатка с незапамятных времен. Владимирский спуск в Киеве по сравнению с ней — зеркало. Чувство юмора — поскольку езда по Львову напоминает нечто среднее между прохождением лабиринта и игрой в тетрис. Масса узеньких улочек, причем половина из них перекрыты «кирпичами»: вот и попробуй угадать, даже имея общее представление о направлении движения, в какую из них нужно свернуть, чтобы попасть к цели. К слову сказать, указателей в городе достаточно, а если что-то не понятно, любой таксист с удовольствием и обстоятельно расскажет куда и как лучше проехать. Причем нам местный житель дорогу объяснял без оглядки на пресловутые «кирпичи» — надо, мол, на другую улочку проскочить: «Там кирпич, но вы езжайте — все ездят»... Но и сотрудники ГАИ тоже не дремлют, а их в городе было замечено немало. Впрочем, стоит отметить, что вообще все настроены по отношению друг к другу очень по-доброму: водители уступают пешеходам, пешеходы водителям, а «гаишники» зря ни к кому не придираются.


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