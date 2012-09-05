Быстрое получение нужных запчастей позволяет максимально оперативно выполнить ремонт автотранспорта. Нередко поиск и заказ нужной детали занимает много времени и сил, что провоцирует простои машин и финансовые потери. Для решения данной задачи можно воспользоваться удобным сервисом специализированного портала «Евродеталь-Плюс». Здесь представлен комфортный инструментарий для подбора и заказа самых разных видов узлов и комплектующих для автобусов и грузового транспорта европейских производителей.





Удобный сервис

Пользуясь порталом euro-detal.ru, можно быстро получить качественные детали по очень комфортной цене. Прямые поставки с заводов производителей и налаженные каналы поставок с крупнейших складов Европы дает возможность компании «Евродеталь-Плюс» реализовать запчасти на максимально выгодных условиях.

Детальные описания представленных товаров, полные эксплуатационно-технические характеристики и качественные фото обеспечат комфортный поиск необходимых изделий. Если в каталогах сайта нет конкретной запчасти (уже не выпускается), профессиональные менеджеры компании подберут соответствующий аналог с требуемыми параметрами.

Удобный сервис данного ресурса дает возможность легко заказывать разные варианты комплектующих. Запчасти для европейских грузовиков и автобусов можно оплатить любым удобным способом. Отработанные логистические каналы позволяют максимально быстро доставлять клиентам даже крупногабаритные детали.





Отличный выбор запасных частей

На виртуальной площадке «Евродеталь-Плюс» можно комфортно и оперативно заказать самые разные варианты узлов и механизмов, необходимых для выполнения ремонтов или профилактики:

детали двигателей и узлы топливной системы;

тормозную аппаратуру и блоки управления;

амортизаторы и втулки;

валы и оборудование климат-контроля;

подшипники и пневматику;

компрессоры и компоненты электрооборудования;

отделку интерьеров и др.

Здесь представлены только оригинальные комплектующие, что является залогом высокого качества и надежности ремонта. В данном сервисе предусмотрены и комфортные условия гарантийной замены реализованных товаров.

Такие профессиональные специализированные сайты, как euro-detal.ru, станут отличным инструментом заказа запчастей для компаний-перевозчиков, автотранспортных предприятий и других фирм, эксплуатирующих автобусы и грузовой транспорт.