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Варианты оплаты

Пополнить депозит в виртуальном Рокс Казино возможно с помощью:

банковской карточки; перевода с виртуального кошелька ВебМани, Киви, а также Яндекс Деньги; зачисления с банковского счета или телефонного номера.

Платная игра доступна любому посетителю Рокс Казино лишь после прохождения им регистрации, а также после подтверждения личных данных. На саму процедуру регистрирования уходит не более трех минут. После авторизации геймер имеет возможность перейти на вкладку «Касса» и кликнуть на кнопку пополнения депозита. Для этого необходимо выбрать более подходящий платежный сервис. Наименьший размер депозита для платной версии игры составляет пятьдесят рублей. В большинстве ситуаций денежные средства приходят на внутриигровой депозит мгновенно, реже они могут задержаться на один-два часа (к примеру, при перечислении с банковской карты Мир).



