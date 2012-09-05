Количество энергии, которое может быть заключено в единице массы упруго деформируемой стали, зависит от вида деформации и имеет наибольшую величину, когда все элементы тела напряжены одинаково. Это, в частности, происходит при растяжении стального стержня. Рассмотрим круглый стержень сечением 1 см2, закреплённый верхним концом и растягиваемый весом, приложенным к его нижнему концу. Вес, равный 1 кг, вызовет растяжение каждого см длины на величину £- см, где Ь — модуль упругости.

Если наибольшее безопасное напряжение равно а кг/см2, то к стержню можно приложить безопасно нагрузку з кг, которая, очевидно, вызовет относительное удлинение /V. При растяжении.8 стержне накапливается потенциальная энергия деформации, равная произведению усилия на путь. Сопротивление растяжению равномерно возрастает от нуля до а; среднее значение у. Умножая это выражение на удлинение, получим потенциальную энергию кгсм/см3.

Рассмотрим обычную консольную балку постоянного сечения, нагружённую на свободном конце. Анализируя уравнения деформации и напряжения, приходим к заключению, что наибольшая энергия деформации, которая может быть накоплена в единице в случае растяжения. Значительно лучшие результаты могут быть получены для консольной балки, выполненной в виде бруса равного сопротивления, сечение которого уменьшается от закреплённого конца к свободному. В этом случае удельная работа деформации равна кгсм/см3. Для листовой рессоры, имеющей почти равномерное распределение напряжений по длине, приведённые выше уравнения деформации и напряжения дают удельную работу деформации кгсм/см3, если объём рессоры принять.