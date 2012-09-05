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Удаленный колл-центр: особенности и преимущества сотрудничества
3 Ноября 2020
Теги: ПДД

Зачем сотрудничать с call-центром

Развитие и масштабирование бизнеса – приоритетная задача для любого руководителя. Но значительное количество времени, денег и сил тратится на рутинные бизнес-процессы. Для воплощения креативных идей и реализации планов роста ресурсов уже не хватает.

Очевидный выход из этой ситуации – аутсорсинг, то есть делегирование однотипных процессов стороннему подрядчику. Работу, связанную с прозвоном заявок, исходящей и входящей линией возьмет на себя удаленный call-центр. Это позволит штатным сотрудникам заниматься решением действительно важных задач.

Возможности удаленного колл-центра

Трудно переоценить перспективы сотрудничества с профессиональным контакт-центром. Он берет на себя коммуникативные, аналитические, рекламные функции.

Увеличение количества клиентов

Call-центр в состоянии запустить массовый обзвон по холодной базе, ежедневно совершая тысячи звонков. О фирме узнают потенциальные клиенты, увеличится число новых заказчиков, возрастет популярность бренда.

Прогрев действующих клиентов, дополнительные продажи

Гораздо легче повторно продать товар тому, кто уже однажды совершил покупку. Но самостоятельно поддерживать отношения с обширной клиентской базой трудно. Делегирование обзвона существующих клиентов опытным операторам позволит повысить и средний чек, и лояльность к компании.

Сбор статистики и ведение отчетности

Современное программное обеспечение делает возможным сбор и обработку больших массивов данных. Контактный центр проверяет, какие рекламные скрипты дают больший отклик, собирает информацию о потребностях и возражениях покупателей, дает отчет о количестве проданных товаров.

Преимущества сотрудничества

Передача работы со звонками на аутсорсинг в удаленный call-центр имеет неоспоримые преимущества:

  • Экономия.

    Собственнику бизнеса не придется нанимать людей, приобретать дорогостоящее оборудование и софт, арендовать помещения. Сэкономленная сумма может исчисляться сотнями тысяч, которым всегда найдется более рациональное применение.

  • Качество.

    Операторы проходят специальное обучение, умеют устанавливать контакт и владеют техникой продаж. В контактном центре есть свои отработанные и результативные скрипты, а маркетологи могут разработать уникальные тексты под ваш продукт. Все это позволяет диспетчерам обрабатывать заявки качественнее штатных специалистов совмещающих обзвон с другими обязанностями.

  • Скорость

    Благодаря большому количеству операторов на линии и технической оснащенности заявки прозваниваются быстро и в полном объеме. Прибыль компании напрямую зависит от скорости обработки заказов: ведь клиент, не дождавшись звонка, обратится к конкурентам.

Услуги call-центра не ограничиваются телемаркетингом и лидогенерацией. На аутсорсинг отдается обслуживание горячих линий, онлайн-приемные, социальные опросы, маркетинговые исследования, предвыборная агитация. Главное преимущество такого сотрудничества – освобождение от повторяющихся однотипных задач и возможность уделять больше внимания по-настоящему интересным и важным вопросам.

Источник: Удаленный контакт-центр https://w-tell.com/

константин

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