Тема по организации домашнего видеонаблюдения с помощью домашних ip камер становится все более популярной с течением времени. Значительную актуальность в связи с этим приобрела программа по осуществлению удаленного наблюдения за картинкой с камер. Такая программа носит название Webcamp XP, в основном она кооперируется с Windows.

Для полноценной работы программы вам понадобится наличие локальной сети и действующего роутера с нужной прошивкой. Всего этого оборудования оказывается достаточно для организации полноценной системы видеонаблюдения. Чтобы приступить к запуску программы Webcamp XP, необходимо предварительно ее скачать и произвести полноценную установку. Программа имеет несколько различных режимов для полноценного использования - Free, Private и PRO. Для этих режимов принято определять некоторые различия, которые нужно уметь видеть. Например, первый вариант – это демо вариант, доступный для свободного скачивания.

В бесплатной версии можно получать картинку только с одной камеры, и в процессе работы соединение оказывается полностью незащищенным. Это означает, что при желании картинку сможет получить любой заинтересованный в этом пользователь. Однако для обычного домашнего использования без выставления каких-либо дополнительных условий этого оказывается более чем достаточно.

Вы скачиваете программу, смотрите, как она устанавливается, и как затем размещается картинка в вашем интерфейсе. Вы открываете вкладку с языками, и сразу же устанавливаете для себя Русский. Дальше вам нужно приступить к контролю видеонаблюдения для сети. Чтобы это получилось, нужно кликнуть мышкой на 1-е окошко в правой части интерфейса. Дальше нужно выбрать «PCI/USB» для домашней вебкамеры, если же у вас ip камера, то вы выбираете пункт – “Сетевые камеры”.

Подключение ip камеры в обычном режиме представляется не таким простым делом, как многим того хотелось бы. После выбора сетевой камеры в открывшейся вкладке нужно выбрать подходящий вид устройства. Следующим наступает черед ввода стандартных настроек – в том числе установления парольных сведений и логина. Установка таких данных не несет с собой каких-либо сложностей.

Во второй вкладке необходимо выбрать наиболее подходящий тип микрофона для домашней ip камеры. После того, как произойдет включение устройства, и оно будет проверено программой, на интерфейсе появится окошко с транслируемой картинкой. После того, как все получилось, вполне можно устанавливать режим просмотра видео. В правом нижнем углу окошка программы указан сетевой адрес камеры. При заходе на него можно приступать к полноценному видеонаблюдению.

Вам обязательно следует убедиться в том, что сервис в полной мере запущен. Для этого вам нужно зайти во вкладку Бродкасты, при этом необходимо обязательно сохранять все ранее полученные настройки. Также необходимо сохранить полученный порт. После того, как вся полученная информация оказалась сохранена, вы совершенно без проблем сможете заходить для просмотра видеонаблюдения с любого без исключения компьютера.



