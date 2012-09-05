Предназначение сажевых фильтров, устанавливаемых на дизельные авто, - снижение выброса вредных частиц в атмосферу. Сильное загрязнение и выход из строя этой детали существенно влияет на мощность автомобиля и повышает расход топлива. Сажевый фильтр можно заменить, однако стоимость этой запчасти достаточно высока и не всем такой вариант подходит. Поэтому многие автолюбители выбирают второй вариант – его удаление.
Удаление сажевого фильтра является недорогой услугой. Важно в этом случае воспользоваться помощью профессионалов. Заказать такую услугу можно здесь в проверенном и надёжном сервисе. Удаление такого фильтра улучшает динамику, поскольку в забитом состоянии запчасть оказывает сопротивление выхлопу. А это напрямую влияет на скорость прохождения отработанных газов и частоту вращения турбины.
Когда требуется удаление сажевого фильтра?
Следующие симптомы сигнализируют о том, что пора обращаться в автосервис для решения проблемы с сажевым фильтром:
- снижение тяги и мощности двигателя;
- увеличился расход топлива, появилась дымность;
- автомобиль сложно заводиться, при холостом ходе наблюдаются неустойчивые обороты;
- на щупе повысился уровень моторного масла;
- при работе двигателя появился шипящий звук;
- на приборной панели горит лампочка, сигнализирующая о неполадках сажевого фильтра.
Механическое удаление запчасти даёт возможность сэкономить, но оно имеет последствия, о которых важно знать.
Что даёт удаление сажевого фильтра: плюсы и минусы
Среди положительных моментов после изъятия детали наблюдается:
- Стабильная и корректная работа двигателя.
- Мощность и тяга двигателя увеличивается.
- Нет необходимости в дорогостоящем обслуживании по очистке фильтра.
- Уменьшается расход топлива.
- Изменяется состояние выхлопных газов, отсутствует копоть.
- Экономичный расход масла из-за отсутствия регенерирующих процессов.
- Не всплывают ошибки по работе сажевого фильтра.
Недостатков немного, но на них также стоит обратить внимание:
- Новому транспортному средству это грозит лишением гарантийного обслуживания.
- Автомобиль больше не соответствует европейским стандартам, что может усложнить прохождение техосмотра.
Негативные моменты проявляются в случае заправки авто некачественным топливом, в пробках и при длительных проездках. В таких случаях выброс выхлопных газов может превысить экологичные нормы.