Предназначение сажевых фильтров, устанавливаемых на дизельные авто, - снижение выброса вредных частиц в атмосферу. Сильное загрязнение и выход из строя этой детали существенно влияет на мощность автомобиля и повышает расход топлива. Сажевый фильтр можно заменить, однако стоимость этой запчасти достаточно высока и не всем такой вариант подходит. Поэтому многие автолюбители выбирают второй вариант – его удаление.

Удаление сажевого фильтра является недорогой услугой. Важно в этом случае воспользоваться помощью профессионалов. Заказать такую услугу можно здесь в проверенном и надёжном сервисе. Удаление такого фильтра улучшает динамику, поскольку в забитом состоянии запчасть оказывает сопротивление выхлопу. А это напрямую влияет на скорость прохождения отработанных газов и частоту вращения турбины.





Когда требуется удаление сажевого фильтра?

Следующие симптомы сигнализируют о том, что пора обращаться в автосервис для решения проблемы с сажевым фильтром:

снижение тяги и мощности двигателя;

увеличился расход топлива, появилась дымность;

автомобиль сложно заводиться, при холостом ходе наблюдаются неустойчивые обороты;

на щупе повысился уровень моторного масла;

при работе двигателя появился шипящий звук;

на приборной панели горит лампочка, сигнализирующая о неполадках сажевого фильтра.

Механическое удаление запчасти даёт возможность сэкономить, но оно имеет последствия, о которых важно знать.





Что даёт удаление сажевого фильтра: плюсы и минусы

Среди положительных моментов после изъятия детали наблюдается:

Стабильная и корректная работа двигателя. Мощность и тяга двигателя увеличивается. Нет необходимости в дорогостоящем обслуживании по очистке фильтра. Уменьшается расход топлива. Изменяется состояние выхлопных газов, отсутствует копоть. Экономичный расход масла из-за отсутствия регенерирующих процессов. Не всплывают ошибки по работе сажевого фильтра.

Недостатков немного, но на них также стоит обратить внимание:

Новому транспортному средству это грозит лишением гарантийного обслуживания. Автомобиль больше не соответствует европейским стандартам, что может усложнить прохождение техосмотра.

Негативные моменты проявляются в случае заправки авто некачественным топливом, в пробках и при длительных проездках. В таких случаях выброс выхлопных газов может превысить экологичные нормы.



