Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Удаление сажевого фильтра: когда и почему его удаляют




Удаление сажевого фильтра: когда и почему его удаляют
30 Декабря 2021

Предназначение сажевых фильтров, устанавливаемых на дизельные авто, - снижение выброса вредных частиц в атмосферу. Сильное загрязнение и выход из строя этой детали существенно влияет на мощность автомобиля и повышает расход топлива. Сажевый фильтр можно заменить, однако стоимость этой запчасти достаточно высока и не всем такой вариант подходит. Поэтому многие автолюбители выбирают второй вариант – его удаление.

Удаление сажевого фильтра является недорогой услугой. Важно в этом случае воспользоваться помощью профессионалов. Заказать такую услугу можно здесь в проверенном и надёжном сервисе. Удаление такого фильтра улучшает динамику, поскольку в забитом состоянии запчасть оказывает сопротивление выхлопу. А это напрямую влияет на скорость прохождения отработанных газов и частоту вращения турбины.


Когда требуется удаление сажевого фильтра?

Следующие симптомы сигнализируют о том, что пора обращаться в автосервис для решения проблемы с сажевым фильтром:

  • снижение тяги и мощности двигателя;
  • увеличился расход топлива, появилась дымность;
  • автомобиль сложно заводиться, при холостом ходе наблюдаются неустойчивые обороты;
  • на щупе повысился уровень моторного масла;
  • при работе двигателя появился шипящий звук;
  • на приборной панели горит лампочка, сигнализирующая о неполадках сажевого фильтра.

Механическое удаление запчасти даёт возможность сэкономить, но оно имеет последствия, о которых важно знать.


Что даёт удаление сажевого фильтра: плюсы и минусы

Среди положительных моментов после изъятия детали наблюдается:

  1. Стабильная и корректная работа двигателя.
  2. Мощность и тяга двигателя увеличивается.
  3. Нет необходимости в дорогостоящем обслуживании по очистке фильтра.
  4. Уменьшается расход топлива.
  5. Изменяется состояние выхлопных газов, отсутствует копоть.
  6. Экономичный расход масла из-за отсутствия регенерирующих процессов.
  7. Не всплывают ошибки по работе сажевого фильтра.

Недостатков немного, но на них также стоит обратить внимание:

  1. Новому транспортному средству это грозит лишением гарантийного обслуживания.
  2. Автомобиль больше не соответствует европейским стандартам, что может усложнить прохождение техосмотра.

Негативные моменты проявляются в случае заправки авто некачественным топливом, в пробках и при длительных проездках. В таких случаях выброс выхлопных газов может превысить экологичные нормы.


.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке