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Удаление катализаторов
29 Августа 2018

Процесс удаления катализатора отличается своей сложностью. Поэтому заниматься подобным делом неопытным автолюбителям не следует. Без нужного профессионализма, а также соответствующего опыта, легко можно повредить мотор, который может потребовать огромных расходов. Каждому опытному водителю известно, что катализатор является важнейшим элементом топливно-выхлопной системы. Эта деталь отвечает за очистку выхлопов от различных, наиболее вредных элементов. Работа катализатора зависит от работы двигателя. Он также обеспечивает уменьшение шумов и снижение общей температуры газов.

Согласно бытующему мнению, в удалении катализатора больше всего заинтересованы поклонники спортивной езды, во время которой развивается огромная скорость. Подобная манипуляция позволяет повысить мощность движка до десяти процентов. Однако нельзя забывать, что этот тюнинг дает кратковременный эффект. А езда по трассам без катализатора вызовет повреждение движка очень быстро. Длительная эксплуатация данного элемента, также как и любой иной автозапчасти, вызывает его износ и выход из строя. Наиболее распространенной причиной отказа катализатора считается регулярное использование низкокачественного топлива. Также нередко эта деталь отказывает после повреждения механического характера. В подобных случаях автовладелец услышит характерный стук, а в салоне появятся токсичные газы, особо вредные для человеческого здоровья.

Ramflow предлагает автолюбителям вовремя отреагировать на подобную проблему, так как без данного элемента двигатели не способны справляться с нагрузками и быстро приходят в негодность. Согласно утверждениям экспертов катализатор следует менять после покрытия каждых ста тыс. км. Вышедший из строя катализатор ощутимо снизит мощность движка. А это непременно ухудшит скоростные характеристики авто. Он будет плохо набирать скорость а показатель топливного расхода заметно увеличится. Чтобы избежать подобные последствия, необходимо вовремя обратиться в наш сервис-центр ramflow.ru и воспользоваться помощью высококвалифицированного персонала.

Занимаясь заменой катализатора, вы рискуете повредить важнейшие системы автотранспортного средства. Если даже вы умеете пользоваться болгаркой, пламегасителем или же сваркой, достижение желаемых результатов - дело достаточно сложное. Обратившись к нашим профессионалам, которые оперативно удалят деталь, без всяких повреждений иных систем, вы сможете надежно защититься от нежелательных расходов. Прежде всего они проведут детальную диагностику, оценивая состояние кислородных датчиков и определив показатель уровня углекислого газа. После этого катализатор отключается программно. Для выполнения подобной задачи используется блок управления. И только затем происходит вырезание катализатора.

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тут были комменты. RIP!






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