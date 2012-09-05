В современных модификациях авто катализаторы или же каталитические конвертеры устанавливаются с целью очищения выхлопов от СО - угарного газа, оксидов азота и недогоревших углеводородов. Установка данного устройства является обязательным для любого авто, экологический стандарт которого начинается с Евро-2. Следовательно, в каждом современном авто эта деталь играет особую роль. Однако каталитический конвертер имеет свой эксплуатационный срок. В российских условиях он равен 80-100 тысячам километров пробега. Хотя забиться катализатор может и раньше. Зависит долговечность детали от качество используемого автовладельцем бензина.





Как поступить с отслужившим срок катализатором?



Когда каталитический конвертер выходит из строя, автовладелец имеет два пути решения проблемы. Первый заключается в установке нового устройства. А второй путь подразумевает физическое и программное удаление катализатора и его замену пламегасителем. Однако при вырезке данной детали необходимо учесть ряд особенностей и нюансах. Вообще, катализатор удаляется по двум основным причинам. Если он приходит в негодность - расплавляется, забивается или же повреждается в результате механического воздействия. Значительно выгоднее и быстрее в подобных случаях выбить устройства и отключить его на программном уровне. Прочистка такой детали невозможна.



Бывают случаи, когда каталитический конвертер рассыпался. Все мелкие частицы детали попадают в трубу и попутно ломают глушитель. Устранение катализатора помогает автовладельцам улучшить динамику транспортного средства и добиться хорошей управляемости машины. Особенно такая мера требуется владельцам подержанных авто. Самостоятельная проверка детали возможно путем визуального осмотра. Также можно вырезать ее и осмотреть просвет. Однако детальной картины такая проверка не откроет. Это касается степени износа и поломок внутренних частей. Следовательно, лучшим решением проблемы является обращение в сервис-центр. Диагностика в таких центрах проводится с использованием мотора-тестера и показанием кислородных датчиков.



Компания АДАКТ настоятельно рекомендует отказаться от удаления каталитического конвертера, который работает корректно. Если сервис-центры предлагают удаление данной детали и бесплатную прошивку авто, чаще всего работы выполняют некачественно. А в качестве прошивки используются пиратские версии. Вместо лямбда-зондов устанавливаются дешевые обманки. В результате страдает автомобильная техника. Подобное отношение может привести к серьезным последствиям и вызвать поломки разных систем или же узлов.

