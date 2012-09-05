Если спросить мастера автомобильного спорта, как можно развернуть машину, он скорее всего крепко задумается и насчитает способов двадцать. Может, даже больше. Большинство же обычных водителей не предполагают, какие экзотические вещи может делать их автомобиль. Но немного тренировки — и вы тоже значительно увеличите количество приемов, которые приходят на ум при слове «разворот».

Заранее хочу оговорить, что мы предполагаем некую абстрактную машину, которая имеет очень выносливую конструкцию трансмиссии, позволяющую издеваться над собой как угодно. Не каждый реальный автомобиль спокойно перенесет полную остановку колес заднего моста с помощью «ручника» на ходу. Наибольшему риску подвергаются машины с вязкостной муфтой в качестве межосевого дифференциала. Если же дифференциал нормальный, волноваться не о чем. Но проконсультироваться со специалистами все же не помешает. Интересует ремонт автоэлектрики? В автосервисе S-Energy24 в ЮАО решат любую проблему.

Итак, приступим. Наиболее легкий вариант разворота автомобиля передним ходом на 180°: на скорости 20 - 30 километров в час надо повернуть руль и заблокировать задние колеса ручным тормозом. Задние колеса срываются в занос, и автомобиль разворачивается за счет набранной в начале маневра инерции. Не забывайте, что «ручник» в конце надо отпустить, чтобы начать движение в обратном направлении.Если необходимо выполнить маневр при недостатке места, лучше предпочесть разворот в режиме переднего привода задним ходом.

При всей видимой простоте исполнить его удается не всегда. Важно учитывать коэффициент сцепления колес с дорогой и особенности ручного тормоза. Обычно большую тяжелую машину с места и без тормоза не сдвинешь. Потому ручник, то есть стояночный тормоз, не всегда развивает достаточное усилие. Вероятность успешного завершения маневра напрямую зависит от его цепкости и коэффициента сцепления колес с дорогой. Возможны конструктивные «неприятности»: иногда стояночный тормоз блокирует не колеса, а карданный вал, что в корне меняет дело. Будьте бдительны!