Ни о какой другой карьере, кроме гоночной, Жиль не мечтал. А для ее начала нужна была лицензия пилота. Значит - учиться. Период учебы в гоночной школе в Мон-Треблане был очень тяжел, ведь Вильнев был кормильцем семьи. Молодой Вильнев пробовал все: ездил в серии Can-Ап, в гонках “стоккаров", формулах Ford и АИапЬс. Семья Вильневых - Жиль, его жена Жоан и двое маленьких детей - жила в домике-прицепе, купленном на одолженные деньги. В 1976 поду кормилец “порадовал" семью, объявив, что продал прицеп, а на вырученные деньги купил гоночный автомобиль. Жоан была в шоке. Следующие полгода семья прожила в фургоне гоночной команды, за которую выступал Жиль. А выступал очень успешно: в сезоне 1976 года он стал Чемпионом североамериканской формулы Atlantic, выиграв 10 из 11 гонок серии.

Устроители Всемирной выставки Ехро-76, проводившейся в Монреале, пригласили лучших европейских пилотов для участия в показательной, “выставочной”, гонке в Труа- Ривьер. Все участники должны были стартовать да одинаковых машинах формулы Atlantic. Для участия в ней нужны были деньги, а их то, как раз, у Вильнева и не было. Тогда он отправился к монреальскому бизнесмену Гастону Парену. Они были едва знакомы, но другого пути он не видал. Добившись аудиенции, гонщик, улыбаясь, сказал бизнесмену: “Увидите, я обгоню их всех." И Парен поддался. Он заплатил все долги этого "сорвиголовы", а позднее стал его личным менеджером и ближайшим другом.

Вильнев одержал слово: для начала он выиграл поул, а на следующий день, стартовав, как ракета не оставил никаких шансов звездам F1. А ведь в гонке участвовали настоящие асы! Но авторитет Джеймса Ханта и Алана Джонса не смущал “сумасшедшего канадца". Он проходил повороты на бешеной скорости, со страшным заносом, но по единственно правильной траектории.