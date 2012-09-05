Авторитет является клининговой компанией, предоставляющим свои услуги
как юридическим лицам, также и частным предпринимателям. Наши
высококвалифицированные клинеры занимаются уборкой офисных помещений,
складских хозяйств, ресторанов, магазинов или же кафе. Наши мобильные
команды выезжают и на производственные предприятия или же иные
коммерческие объекты. Занимаемся мы и абонентским обслуживанием
помещений. Авторитет работает на договорной основе, а в соответствующей
документации мы прописываем все необходимые условия. В ней указаны
точные сроки и периодичность уборки. Стоимость такой уборки
рассчитывается в соответствии с объемами необходимых работ, площади
помещений, а также степени их загрязнения. Конечную стоимость назначит
наш специалист после детальной оценки объекта.
К нам обращаются за уборкой представители бизнес-центров, банковских
организаций, салонов красоты, отелей, гостиниц, фитнес-клубов или же
мед. учреждений. Проводимая нашими специалистами уборка офисов
предусматривает влажную очистку, удаление пыли, локальных загрязнений и
пятен с каждой открытой вертикальной или же горизонтальной поверхности,
высота которых не превышает пару метров. Кроме этого мы удаляем пыль с
розеток, огнетушителей, выключателей, подоконников, радиаторов и дверных
блоков. В качестве дополнительных сервисом мы предлагаем потенциальной
клиентуре уборку территорий или же придомовых участков, полировку и
чистку полов, а также вывоз накопившегося строительного мусора.
Наши специалисты чистят бассейны, шторы и жалюзи, моют оконные
конструкции, фасады или же витражи. В случае необходимости мы уберем
снег или наледь с кровельных конструкций. Также у нас можно заказать
химчистку мягких мебельных изделий. На нашем веб-ресурсе представлен
онлайн-калькулятор, который позволит оперативно рассчитать стоимость
предстоящей уборки. Для этого достаточно указать площадь помещения и его
тип. Однако точную стоимость сможет назвать только наш специалист,
выполнив соответствующую оценку. Каждый из специалистов Авторитет имеет
трехлетний рабочий стаж в нашей клининговой компании. Все они проверены и
отличаются своей ответственностью. Они выполнят уборку любой сложности
аккуратно и бережно, соблюдая при этом все нормы безопасности.
Клининг офисных или же иных помещений нашими сотрудниками выполняется с
использованием профессионального оборудования марки Karcher. Этот
немецкий бренд является ведущим мировым лидером в сфере производства
клининговых агрегатов. При этом все химические моющие средства,
употребляемые нами при уборке, являются биоразлагаемыми и не
представляют никакой опасности для детей, взрослых или же животных. Они
не являются возбудителями аллергических реакций. Подбор подобной химии и
оборудования выбирается с учетом степени загрязненности убираемых
площадей, а также их характера.