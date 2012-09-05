Авторитет является клининговой компанией, предоставляющим свои услуги как юридическим лицам, также и частным предпринимателям. Наши высококвалифицированные клинеры занимаются уборкой офисных помещений, складских хозяйств, ресторанов, магазинов или же кафе. Наши мобильные команды выезжают и на производственные предприятия или же иные коммерческие объекты. Занимаемся мы и абонентским обслуживанием помещений. Авторитет работает на договорной основе, а в соответствующей документации мы прописываем все необходимые условия. В ней указаны точные сроки и периодичность уборки. Стоимость такой уборки рассчитывается в соответствии с объемами необходимых работ, площади помещений, а также степени их загрязнения. Конечную стоимость назначит наш специалист после детальной оценки объекта.



К нам обращаются за уборкой представители бизнес-центров, банковских организаций, салонов красоты, отелей, гостиниц, фитнес-клубов или же мед. учреждений. Проводимая нашими специалистами уборка офисов предусматривает влажную очистку, удаление пыли, локальных загрязнений и пятен с каждой открытой вертикальной или же горизонтальной поверхности, высота которых не превышает пару метров. Кроме этого мы удаляем пыль с розеток, огнетушителей, выключателей, подоконников, радиаторов и дверных блоков. В качестве дополнительных сервисом мы предлагаем потенциальной клиентуре уборку территорий или же придомовых участков, полировку и чистку полов, а также вывоз накопившегося строительного мусора.



Наши специалисты чистят бассейны, шторы и жалюзи, моют оконные конструкции, фасады или же витражи. В случае необходимости мы уберем снег или наледь с кровельных конструкций. Также у нас можно заказать химчистку мягких мебельных изделий. На нашем веб-ресурсе представлен онлайн-калькулятор, который позволит оперативно рассчитать стоимость предстоящей уборки. Для этого достаточно указать площадь помещения и его тип. Однако точную стоимость сможет назвать только наш специалист, выполнив соответствующую оценку. Каждый из специалистов Авторитет имеет трехлетний рабочий стаж в нашей клининговой компании. Все они проверены и отличаются своей ответственностью. Они выполнят уборку любой сложности аккуратно и бережно, соблюдая при этом все нормы безопасности.



Клининг офисных или же иных помещений нашими сотрудниками выполняется с использованием профессионального оборудования марки Karcher. Этот немецкий бренд является ведущим мировым лидером в сфере производства клининговых агрегатов. При этом все химические моющие средства, употребляемые нами при уборке, являются биоразлагаемыми и не представляют никакой опасности для детей, взрослых или же животных. Они не являются возбудителями аллергических реакций. Подбор подобной химии и оборудования выбирается с учетом степени загрязненности убираемых площадей, а также их характера.

