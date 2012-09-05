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УАЗ-3160 - взгляд изнутри
21 Сентября 2018
Теги: авто

Чтобы открыть дверь, нужно, уперевшись большим пальцем руки в неподвижную часть ручки, потянуть подвижную скобу на себя. Усилия великоваты. Доступ внутрь облегчает закрепленная под порогом кузова подножка. Нога на нее попадает «автоматически», так что раздумывать и приноравливаться на этом этапе не приходится.

Салон выполнен в серо-коричневых тонах. Ткань обивки сидений — нечто среднее между вельветом и велюром — добавляет уюта интерьеру. Видимо, для лучшей шумоизоляции некоторые панели обивки и потолок покрыты мягким ворсистым материалом. Цвет подобран так, что неизбежные загрязнения бросаться в глаза не будут. Интересует кузовной ремонт автомобиля? В компании Палитра-Авто все работы выполнят на самом высоком уровне.

Передние сиденья имеют две регулировки: продольную и угла наклона спинки, причем, чтобы изменить посадку по углу спинки, нужно разблокировать рычаг, найти удобное положение и вновь его зафиксировать. Это быстрее и удобнее, чем крутить согнутой кистью круглую рукоятку. Диапазонов обеих регулировок вполне хватает. Сразу понравилось то, что есть функциональные ручки, за которые могут держаться в движении пассажиры. Для сидящего впереди их три: на передней панели, на двери и справа вверху, причем все они расположены очень удобно.

Как пережиток прошлого выглядит расположенный справа под ногами переднего пассажира неуклюжий агрегат отопителя салона. Он не уместился внутри панели, и теперь этот черный монстр выглядывает и сильно портит впечатление. Справедливости ради отметим, что свободу пассажира он нисколько не ограничивает, не мешается, так что проблема здесь чисто эстетическая.

Перед лобовым стеклом, на панели, имеется полочка для мелких предметов. Она сделана в виде углубления, и при более-менее «нормальной» езде с нее ничего не падает. Перчаточный ящик сравним по объему с «жигулевским» и открывается вверх.

Большое по диаметру рулевое колесо имеет три спицы. На симметричных из них — левой и правой — кнопки звукового сигнала. Само колесо, прямо скажем, не блещет дизайнерским изыском, но вот материал обивки и сечение мне показались удачными. Рулевая колонка дискретно регулируется по высоте. Управляет этим небольшой рычажок с левой стороны. Что касается блока подрулевых переключателей, то он аналогичен тем, которые применяются на отечественных автомобилях последнего поколения, поэтому заострять на этом внимание не будем.

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тут были комменты. RIP!






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