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Купить дизельное топливо оптом в Тюмени: надежные поставки с гарантией качества
27 Мая 2025
Теги: купить

Дизельное топливо (ДТ) остаётся основой бесперебойной работы предприятий в Тюменском регионе — от строительных и транспортных компаний до аграрного сектора и промышленности. Если вам нужно купить дизельное топливо в Тюмени оптом, важно учитывать не только цену, но и стабильность поставок, соответствие ГОСТ, логистику и уровень сервиса.

 Почему важно выбирать проверенного поставщика ДТ?

Оптом дизель закупают для:

  • автопарков и грузовых перевозок;

  • генераторов (в т.ч. резервного электроснабжения);

  • спецтехники (тракторы, экскаваторы, краны);

  • отопительных систем (жидкотопливные котлы).

Ошибки при выборе поставщика могут привести к поломкам техники, простоям, штрафам и убыткам. Поэтому важно работать с компаниями, которые:

  • поставляют ДТ по ГОСТ Р 52368-2005 или Евро-5;

  • имеют лабораторные заключения и паспорт качества;

  • организуют доставку точно в срок по Тюмени и области;

  • обеспечивают хранение и слив с соблюдением техники безопасности.

  Какие виды дизельного топлива доступны оптом?

Тип дизтопливаТемпература примененияНазначение
Летнее (Л)от +5°CСтроительная техника, транспорт
Зимнее (З)до −20°CТранспорт, работа зимой
Арктическое (А)до −50°CКрайний Север, спецтехника, зимние трассы
Нефтяной дистиллятпромышленное применениеГенераторы, котлы, сельхозоборудование


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