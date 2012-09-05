Дизельное топливо (ДТ) остаётся основой бесперебойной работы предприятий в Тюменском регионе — от строительных и транспортных компаний до аграрного сектора и промышленности. Если вам нужно купить дизельное топливо в Тюмени оптом, важно учитывать не только цену, но и стабильность поставок, соответствие ГОСТ, логистику и уровень сервиса.
Почему важно выбирать проверенного поставщика ДТ?
Оптом дизель закупают для:
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автопарков и грузовых перевозок;
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генераторов (в т.ч. резервного электроснабжения);
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спецтехники (тракторы, экскаваторы, краны);
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отопительных систем (жидкотопливные котлы).
Ошибки при выборе поставщика могут привести к поломкам техники, простоям, штрафам и убыткам. Поэтому важно работать с компаниями, которые:
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поставляют ДТ по ГОСТ Р 52368-2005 или Евро-5;
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имеют лабораторные заключения и паспорт качества;
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организуют доставку точно в срок по Тюмени и области;
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обеспечивают хранение и слив с соблюдением техники безопасности.
Какие виды дизельного топлива доступны оптом?
|Тип дизтоплива
|Температура применения
|Назначение
|Летнее (Л)
|от +5°C
|Строительная техника, транспорт
|Зимнее (З)
|до −20°C
|Транспорт, работа зимой
|Арктическое (А)
|до −50°C
|Крайний Север, спецтехника, зимние трассы
|Нефтяной дистиллят
|промышленное применение
|Генераторы, котлы, сельхозоборудование