Дизельное топливо (ДТ) остаётся основой бесперебойной работы предприятий в Тюменском регионе — от строительных и транспортных компаний до аграрного сектора и промышленности. Если вам нужно купить дизельное топливо в Тюмени оптом, важно учитывать не только цену, но и стабильность поставок, соответствие ГОСТ, логистику и уровень сервиса.

Почему важно выбирать проверенного поставщика ДТ?

Оптом дизель закупают для:

автопарков и грузовых перевозок;

генераторов (в т.ч. резервного электроснабжения);

спецтехники (тракторы, экскаваторы, краны);

отопительных систем (жидкотопливные котлы).

Ошибки при выборе поставщика могут привести к поломкам техники, простоям, штрафам и убыткам. Поэтому важно работать с компаниями, которые:

поставляют ДТ по ГОСТ Р 52368-2005 или Евро-5 ;

имеют лабораторные заключения и паспорт качества;

организуют доставку точно в срок по Тюмени и области;

обеспечивают хранение и слив с соблюдением техники безопасности.

Какие виды дизельного топлива доступны оптом?

Тип дизтоплива Температура применения Назначение Летнее (Л) от +5°C Строительная техника, транспорт Зимнее (З) до −20°C Транспорт, работа зимой Арктическое (А) до −50°C Крайний Север, спецтехника, зимние трассы Нефтяной дистиллят промышленное применение Генераторы, котлы, сельхозоборудование



