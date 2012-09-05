Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События TVR Tuscan




TVR Tuscan
24 Июня 2019
Теги: авто

Мимо диковинного скакуна британских кровей TVR Tuscan, ни разу не замеченного в постсоветских широтах, с нашей точки зрения вообще невозможно было пройти. Хищный стелющийся профиль. Две «виноградные грозди» злобных фар. Чисто английский шарм. Приборный щиток в виде вычурно вырезанной латунной панели виде макета. Но планы на него большие: будут изготовлены два варианта машины. Один пойдет на побитие рекорда скорости для электромобилей, установленного предшественником Eliica по имени KAZ (Kcio Advanced Zero Emission Vehicle) на знаменитой рекордной трассе Нардо в Италии (311 км/ч). От второю будут добиваться рекордного результата на ускорение с места на дистанции 400 м.

Пока ожидания следующие: 4 с на выстрел от 0 до 100 км/ч и 75 е на преодоление скоростного «барьера» в 400 км/ч. Eliica движется бесшумно, на случай аварии имеет большие но площади сминаемые зоны и умеет автоматически парковаться у тротуара. У нес низкие коэффициент лобового сопротивления и центр тяжести. Энергии Eliica затрачивает на треть меньше аналогичного по массе и размерам транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания и на одной «электрозаправке» может проехать 320 км!

Уже в марте 2004 года планируется провести первые «итальянские» скоростные заезды. Этот автомобиль японцам оказался больше всего по душе. Странно? Такие они люди...


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
От слов к делу - . (+52)
Салон Infiniti: в десятке лучш... - . (+65)
VW space up! blue - . (+67)
Ловите меня! - . (+79)
Тюнинг авто - . (+68)
Brabus Bullit - . (+57)
Кузовной ремонт - . (+74)
Дорожная мода - . (+47)
Повторную экспертизу!... - . (+152)
Ничего не вижу - . (+71)
АСПЭК-Лидер - . (+96)
Ремонт без хлопот... - . (+87)
ГК Автоплюс - . (+94)
Холода не за горами... - . (+107)
Популярное на форуме
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 22:44, 17 Мая 2019
Самуи (Путеводитель)... - 03:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 16:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке