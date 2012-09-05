Мимо диковинного скакуна британских кровей TVR Tuscan, ни разу не замеченного в постсоветских широтах, с нашей точки зрения вообще невозможно было пройти. Хищный стелющийся профиль. Две «виноградные грозди» злобных фар. Чисто английский шарм. Приборный щиток в виде вычурно вырезанной латунной панели виде макета. Но планы на него большие: будут изготовлены два варианта машины. Один пойдет на побитие рекорда скорости для электромобилей, установленного предшественником Eliica по имени KAZ (Kcio Advanced Zero Emission Vehicle) на знаменитой рекордной трассе Нардо в Италии (311 км/ч). От второю будут добиваться рекордного результата на ускорение с места на дистанции 400 м.

Пока ожидания следующие: 4 с на выстрел от 0 до 100 км/ч и 75 е на преодоление скоростного «барьера» в 400 км/ч. Eliica движется бесшумно, на случай аварии имеет большие но площади сминаемые зоны и умеет автоматически парковаться у тротуара. У нес низкие коэффициент лобового сопротивления и центр тяжести. Энергии Eliica затрачивает на треть меньше аналогичного по массе и размерам транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания и на одной «электрозаправке» может проехать 320 км!

Уже в марте 2004 года планируется провести первые «итальянские» скоростные заезды. Этот автомобиль японцам оказался больше всего по душе. Странно? Такие они люди...